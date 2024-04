CAP Porto San Giorgio: ecco il codice di avviamento postale di Porto San Giorgio – Il Dunque

Il codice di avviamento postale di Porto San Giorgio, situato nella provincia di Fermo, è un elemento chiave per garantire la corretta consegna della posta in questa località delle Marche. Composto da cinque cifre, il CAP identifica in modo univoco l’indirizzo di destinazione e assicura che la corrispondenza raggiunga il suo destinatario senza errori. Porto San Giorgio è conosciuto per le sue spiagge e il porto turistico, attrattive che lo rendono una meta popolare per i turisti in cerca di relax al mare. Tuttavia, è importante conoscere anche i dettagli pratici come il CAP per ricevere correttamente la posta in questa località costiera.

Il CAP di Porto San Giorgio è 63017, un codice essenziale per indirizzare con precisione la posta destinata a questo comune. È fondamentale che il codice di avviamento postale sia scritto in modo chiaro e leggibile sull’indirizzo del destinatario per evitare errori nella consegna della corrispondenza. Per utilizzare correttamente il CAP di Porto San Giorgio, è consigliabile rispettare alcune regole di base, come assicurarsi che il codice sia corretto e aggiornato per evitare possibili problemi durante la spedizione.

Oltre al CAP, è importante includere anche il nome del destinatario, l’indirizzo completo e il numero di telefono (se disponibile) per una corretta spedizione della posta. Questi dettagli aggiuntivi contribuiscono a ridurre al minimo gli errori nella consegna della corrispondenza e a garantire un servizio postale affidabile. In caso di dubbi o necessità di ulteriori informazioni sul CAP di Porto San Giorgio, è possibile contattare gli uffici postali locali o consultare il sito web delle Poste Italiane per trovare tutte le informazioni necessarie sui codici di avviamento postale di tutte le località italiane.

In conclusione, il CAP di Porto San Giorgio svolge un ruolo cruciale nella corretta spedizione della posta in questa località costiera delle Marche. Conoscere e utilizzare correttamente il codice di avviamento postale è essenziale per garantire una consegna senza errori della corrispondenza e per assicurare un servizio postale efficiente. Assicurati quindi di inserire correttamente il CAP di Porto San Giorgio sull’indirizzo del destinatario e di seguire tutte le indicazioni necessarie per una spedizione sicura e affidabile della posta.

