CAP Porto Sant Elpidio: ecco il codice di avviamento postale di Porto Sant Elpidio – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico che identifica in modo univoco una località per agevolare la spedizione della posta. Ogni città o paese possiede il proprio CAP, che è utilizzato dai corrieri per indirizzare correttamente le lettere e i pacchi. Nel caso di Porto Sant Elpidio, una graziosa località sul mare delle Marche, il suo CAP è 63018.

Porto Sant Elpidio si trova nella provincia di Fermo ed è una meta turistica molto popolare per le sue spiagge dorate e il mare cristallino. La città vanta una lunga tradizione nel settore della moda, con numerose aziende che producono calzature e abbigliamento di alta qualità. Inoltre, Porto Sant Elpidio è rinomata anche per la sua cucina tipica, che mescola sapientemente i sapori del mare e della terra.

Il CAP di Porto Sant Elpidio, 63018, è composto da cinque cifre ed è essenziale includerlo insieme all’indirizzo completo per garantire la corretta consegna della posta. È importante assicurarsi di inserire correttamente il CAP quando si invia della corrispondenza a Porto Sant Elpidio, al fine di evitare possibili ritardi nella consegna.

Per trovare il CAP di una località, è possibile consultare il sito web delle Poste Italiane, contattare il servizio clienti o chiedere direttamente all’ufficio postale più vicino. In alternativa, è possibile verificare il CAP sulla busta di una precedente corrispondenza inviata a Porto Sant Elpidio. Oltre al CAP, è cruciale conoscere il nome esatto della località e l’indirizzo completo del destinatario per assicurare una consegna senza intoppi.

Porto Sant Elpidio è una meta molto amata dai turisti italiani e stranieri, che scelgono di trascorrere le loro vacanze estive tra le sue spiagge e i ristoranti tipici. La presenza di diverse strutture ricettive, dalle più semplici ai lussuosi hotel, rende Porto Sant Elpidio una destinazione ideale per ogni tipo di viaggiatore. La bellezza del mare e la ricchezza culturale della zona la rendono un luogo unico nel panorama turistico italiano.

Numerose sono le attività che è possibile svolgere durante una vacanza a Porto Sant Elpidio, che vanno dalle passeggiate in riva al mare alle visite ai musei e alle chiese storiche. Il CAP di Porto Sant Elpidio, 63018, è quindi fondamentale per garantire la corretta consegna della posta alla località marchigiana. Grazie a questo codice numerico, i corrieri possono instradare in modo rapido ed efficiente la posta destinata a Porto Sant Elpidio, assicurando una consegna tempestiva e sicura.

In conclusione, il CAP di Porto Sant Elpidio è un dettaglio cruciale da tenere presente quando si invia della posta alla località marchigiana. Conoscere il codice di avviamento postale corretto e inserirlo accuratamente sull’indirizzo è essenziale per evitare possibili ritardi nella consegna e garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione nel più breve tempo possibile.

