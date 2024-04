CAP Rovereto: ecco il codice di avviamento postale di Rovereto – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Rovereto, situata nella provincia di Trento, è un elemento essenziale per l’identificazione e la corretta spedizione della posta nella zona. Con il suo CAP 38068, Rovereto si trova in una posizione geografica strategica alle pendici delle Alpi e sulle sponde del fiume Adige. La città, con una superficie di circa 51 chilometri quadrati e una popolazione di circa 40.000 abitanti, vanta una ricca storia, cultura e tradizione che la rendono una meta ambita da turisti e visitatori.

Il CAP di Rovereto, composto da cinque cifre, è fondamentale per garantire che la corrispondenza e i pacchi inviati alla città siano consegnati correttamente e nel minor tempo possibile. Grazie al CAP 38068, le poste italiane possono smistare la posta in modo efficiente, assicurando che le spedizioni raggiungano i destinatari senza errori né ritardi. Conoscere il CAP di Rovereto è quindi importante sia per i residenti della città che per coloro che devono inviare corrispondenza o pacchi a Rovereto.

Rovereto, fondata dai Romani, ha subito nel corso dei secoli diverse dominazioni e eventi che hanno contribuito a plasmare la sua storia e il suo aspetto attuale. Il centro storico della città conserva numerosi monumenti e testimonianze del suo passato, tra cui il Castello di Rovereto, la Chiesa di San Marco, il Museo Civico e il Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Queste attrattive storiche e culturali rendono Rovereto una meta affascinante per i visitatori interessati alla storia e all’arte.

Rovereto è una città che offre una vasta gamma di attrazioni turistiche, ideali per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna della cultura e della natura. Il Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea, ospita opere d’arte di artisti italiani e stranieri, mentre il Museo Civico conserva reperti archeologici e opere d’arte di grande valore. Il centro storico di Rovereto, con i suoi vicoli pittoreschi e i palazzi storici, racconta la storia millenaria della città, rendendola un luogo di grande interesse per i turisti.

In conclusione, il CAP di Rovereto, con la sua sigla 38068, è un elemento chiave per l’identificazione della città e per la corretta spedizione della posta. Grazie al suo utilizzo, le poste italiane possono garantire che la corrispondenza destinata a Rovereto sia consegnata in modo preciso e tempestivo. Conoscere il CAP di Rovereto è fondamentale per evitare errori nella spedizione della posta e per assicurarsi che la propria corrispondenza giunga a destinazione senza problemi. Rovereto, con la sua storia, cultura e attrazioni turistiche, è una città che merita di essere visitata e apprezzata per la sua bellezza e il suo valore storico.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Rovereto: ecco il codice di avviamento postale di Rovereto – Il Dunque