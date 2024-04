CAP San Giorgio a Cremano: ecco il codice di avviamento postale di San Giorgio a Cremano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di San Giorgio a Cremano, situata nella provincia di Napoli, è essenziale per l’identificazione univoca della località all’interno del territorio nazionale. Questo codice numerico composto da cinque cifre è assegnato dalle poste italiane e facilita la spedizione e la consegna della corrispondenza e dei pacchi. Il CAP ottimizza i tempi di consegna indicando il percorso più veloce per raggiungere la destinazione finale, riducendo così il rischio di errori e ritardi nella consegna.

Grazie al CAP 80046, San Giorgio a Cremano è facilmente riconoscibile nel sistema postale italiano. Questo codice permette di smistare in modo efficiente la corrispondenza indirizzata alla cittadina campana, garantendo una consegna rapida e precisa al destinatario. Inoltre, il CAP è utilizzato per il tracciamento della posta, consentendo di monitorare lo stato della spedizione in tempo reale e assicurando la corretta consegna.

Per utilizzare correttamente il CAP di San Giorgio a Cremano in un indirizzo postale, è sufficiente scrivere la sigla della provincia (NA per Napoli) seguita dal numero 80046, che identifica la località. Ad esempio, un indirizzo completo potrebbe essere: Via Roma 1, 80046 San Giorgio a Cremano (NA). In questo modo, la corrispondenza sarà indirizzata in modo accurato e consegnata al destinatario senza problemi.

Il CAP non solo facilita la consegna della posta, ma contribuisce anche all’identificazione e geolocalizzazione di San Giorgio a Cremano all’interno del territorio nazionale. Questo codice univoco distingue la cittadina campana da altre località con lo stesso nome, rendendola facilmente riconoscibile. Inoltre, il CAP è un importante strumento per le attività commerciali e per l’e-commerce, garantendo una corretta spedizione dei pacchi e una positiva esperienza di acquisto per i clienti.

Oltre al CAP principale, esistono anche codici postali aggiuntivi che identificano specifiche zone o quartieri all’interno di San Giorgio a Cremano. Questi CAP più dettagliati consentono di individuare con precisione l’ubicazione di un indirizzo e facilitano ulteriormente la consegna della corrispondenza. In conclusione, il CAP di San Giorgio a Cremano è fondamentale per una consegna efficiente della posta nella cittadina campana, garantendo un servizio affidabile e veloce ai destinatari.

