CAP Sassari: ecco il codice di avviamento postale di Sassari – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Sassari è un elemento fondamentale da conoscere quando si deve inviare della corrispondenza nella città sarda. Il CAP, che identifica in modo univoco l’area geografica di destinazione, è essenziale per garantire una corretta consegna da parte del servizio postale. Il CAP di Sassari è il numero 07100, che copre l’intero territorio comunale della città. Includere correttamente il CAP sulla busta o sul pacco è cruciale per evitare problemi di consegna e smarrimenti.

Quando si scrive l’indirizzo sulla busta, è consigliabile inserire il CAP prima del nome della città, come ad esempio: Via Roma, 1 – 07100 Sassari. Questo permette al servizio postale di identificare immediatamente la destinazione e di indirizzare la corrispondenza correttamente. È importante tenere presente che il CAP 07100 di Sassari non è l’unico codice postale presente nella città. A seconda della zona geografica di destinazione, potrebbero esistere altri codici di avviamento postale che specificano quartieri o frazioni di Sassari. Pertanto, è consigliabile verificare con attenzione il CAP corretto della zona in cui si intende inviare la corrispondenza per evitare errori di consegna.

Oltre alla corretta indicazione del CAP, è essenziale prestare attenzione agli altri dettagli dell’indirizzo, come il nome del destinatario, il nome della via e il numero civico. Tutti questi elementi sono cruciali per garantire una consegna corretta e evitare smarrimenti o errori di recapito. È consigliabile anche includere un recapito telefonico del destinatario sulla busta, in modo da facilitare eventuali comunicazioni con il servizio postale in caso di problemi di consegna.

In sintesi, conoscere il CAP di Sassari e utilizzarlo correttamente è fondamentale per assicurare una corretta consegna della corrispondenza nella città sarda. Il CAP 07100 identifica l’intero territorio comunale di Sassari e va inserito correttamente sull’indirizzo, prima del nome della città. Verificare attentamente il CAP corretto della zona di destinazione e prestare attenzione ai dettagli dell’indirizzo sono accorgimenti che possono facilitare una consegna efficiente e senza intoppi. Infine, includere un recapito telefonico del destinatario sulla busta può essere utile per agevolare eventuali comunicazioni con il servizio postale. Con queste linee guida, sarà più semplice inviare corrispondenza a Sassari in modo sicuro e puntuale.

