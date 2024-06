Paperino compie 90 anni: ecco i gadget per celebrare l’anniversario – Il Dunque

Ognuno di noi, quando ripensa alla propria infanzia, porta con sé nel cuore i personaggi iconici della Disney. Conosciuti per i fumetti e le serie animate dedicate a loro, i personaggi Disney hanno fatto parte della vita di moltissimi bambini che, crescendo, hanno conservato con affetto i ricordi delle loro avventure esilaranti. Uno di questi personaggi amati è Paperino, il simpatico papero creato il 9 giugno 1934 che quest’anno celebra il suo 90° anniversario. Per commemorare questo importante traguardo, sono stati lanciati una serie di gadget celebrativi che rendono omaggio alla lunga e avvincente storia di Paperino. Questi gadget, che spaziano da capi d’abbigliamento a statuette da collezione, da accessori per la casa a tecnologia, sono stati progettati con grande attenzione all’originalità. Gli appassionati possono persino personalizzare i loro gadget per esprimere al meglio il loro amore per Paperino e rendere così il loro pezzo unico e speciale, in perfetta sintonia con lo spirito giocoso e vivace del personaggio. Nei prossimi paragrafi esploreremo alcuni dettagli sulla nuova collezione di nove gadget commemorativi per il novantesimo anniversario di Donald Duck.

La celebrazione dei novant’anni dalla nascita di Paperino è stata arricchita dalla release di nove gadget esclusivi a tema. Disney ha collaborato con nove marchi diversi, tutti accomunati dalla loro qualità nei rispettivi settori. All’interno della collezione si possono trovare giocattoli, gioielli, accessori e capi alla moda ispirati al Papero più divertente di sempre. Ogni elemento della collezione è stato impreziosito dalla targa speciale “Paperino 90”.

Tra i gadget celebrativi, ci sono i charm Pandora dedicati a Paperino e Paperina, che si distinguono per il loro design originale e dettagliato. Le statuette stilizzate della Funko Pop propongono tre diverse versioni di Paperino, catturando le sue espressioni più celebri sia sullo schermo che nelle strisce a fumetti. Loungefly ha creato due zaini per l’anniversario di Paperino, entrambi rappresentanti il Papero arrabbiato in rosso e bianco. Anche i Disney Store propongono una spilla e una tazza commemorativa per Paperino 90.

Steiff, noto marchio di peluche, ha realizzato un peluche di Paperino americano con una box brandizzata. OVS ha creato una maglietta celebrativa con stampa fronte e retro, mentre Adidas ha personalizzato un paio di sneakers in stile Donald Duck per l’occasione. Inoltre, è stato pubblicato un numero speciale di Topolino dedicato interamente a Paperino e alle parti più significative della sua storia, disponibile anche in bundle con una statuina da collezione.

In conclusione, la celebrazione del novantesimo anniversario di Paperino è stata resa ancora più speciale grazie alla varietà di gadget commemorativi creati in collaborazione con marchi di qualità. Ogni elemento della collezione riflette l’amore e la passione per questo indimenticabile personaggio Disney, regalando ai fan la possibilità di portare con sé un pezzo della magia di Paperino nella loro vita quotidiana.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: Paperino compie 90 anni: ecco i gadget per celebrare l’anniversario – Il Dunque