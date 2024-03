Test compatibilità segni zodiacali: cos’è e come funziona? – Il Dunque

Il mondo femminile è particolarmente affascinato dagli oroscopi e dai segni zodiacali, utilizzati per caratterizzare il percorso di vita e il destino attraverso l’astrologia. In questo contesto, è interessante esaminare la compatibilità tra i diversi segni zodiacali e come essa possa influenzare le relazioni tra individui. Il test di compatibilità, noto come Sinastria, si basa sull’allineamento dei pianeti e considera non solo il segno solare ma anche altri fattori astrologici per valutare la compatibilità tra due persone.

La Sinastria valuta le posizioni di Sole, Luna e Venere nei temi natali di due individui, prendendo in considerazione data, ora e luogo di nascita per calcolare il grado di compatibilità. Alcune coppie di segni zodiacali sono considerate particolarmente affini, come Capricorno e Pesci, Acquario e Leone, Gemelli e Sagittario, Ariete e Bilancia, e Cancro e Scorpione. Tuttavia, esistono anche coppie che sono considerate perfette in base all’astrologia, come Ariete e Bilancia, e Toro e Scorpione, che rappresentano un’armonia e una connessione profonda.

Nel contesto dell’amore, alcuni segni zodiacali sono noti per essere particolarmente predisposti alla passione e all’intensità emotiva. Il Leone, con la sua carica di erotismo, è considerato uno dei segni principali in questo ambito, insieme ad Acquario, Scorpione, Sagittario e Toro. Tuttavia, è importante distinguere tra la passione fisica e l’amore vero e proprio, poiché alcuni segni potrebbero essere più inclini alla pura sensualità che alla profondità emotiva. È interessante notare che, se un segno non è considerato particolarmente propenso all’amore, potrebbe trovare fortuna altrove, magari nel gioco o nelle lotterie online.

Dall’altro lato della medaglia, esiste anche l’incompatibilità tra alcuni segni zodiacali, che possono manifestare una sorta di repulsione reciproca. Coppie come Vergine e Gemelli, Sagittario e Cancro, e Bilancia e Toro, sono considerate incompatibili a causa di un disallineamento dei pianeti nel sistema solare. Tuttavia, è importante ricordare che lo zodiaco non è una sentenza definitiva e che le relazioni umane sono influenzate da molteplici fattori, non solo astrologici. La vita è imprevedibile e piena di sorprese, e anche se i segni zodiacali possono offrire indicazioni interessanti, non dovrebbero essere considerati come determinanti assoluti nelle relazioni umane.

