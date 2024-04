Cantucci Ricetta: ingredienti, preparazione e consigli

Per la preparazione dei cantucci, si inizia mescolando lo zucchero e le uova in una ciotola. Non è necessario montare, ma piuttosto sciogliere bene i cristalli. In un’altra ciotola, si uniscono la farina e l’ammoniaca per dolci, con l’aggiunta di un pizzico di sale. Questi ingredienti secchi vengono poi uniti al composto di uova e zucchero. Successivamente si aggiunge il burro morbido e si amalgama il tutto. Con l’impasto ottenuto si aggiungono le mandorle e si profuma con il marsala, aggiungendo anche la scorza grattugiata di mezza arancia non trattata. Si impasta fino a ottenere un composto omogeneo, che viene poi diviso in due parti uguali e formate due filoncini larghi circa 4 cm, che vengono disposti su una teglia ricoperta di carta forno.

Successivamente si sbatte il tuorlo d’uovo in una ciotola e si spennellano i filoncini con esso. Si cuociono in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti, poi si lasciano intiepidire e si tagliano leggermente in diagonale per creare dei cantucci di circa 1,5 cm di spessore. Questi vengono rimessi in forno a 180° per circa 15 minuti, finché non risultano dorati e croccanti. Una volta cotti, i cantucci vengono lasciati raffreddare prima di essere gustati, magari accompagnati da un bicchierino di vin santo.

La ricetta dei cantucci è una delle più classiche e amate della tradizione culinaria italiana. Questi biscotti secchi e croccanti sono perfetti da gustare in ogni momento della giornata, magari inzuppati nel vin santo o nel caffè. La preparazione di questo dolce tipico toscano è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti, tutti facilmente reperibili in qualsiasi dispensa.

I cantucci sono particolarmente apprezzati per la loro consistenza croccante e il loro sapore delicato, arricchito dalla presenza delle mandorle e del marsala. La scorza di arancia grattugiata conferisce loro un profumo unico e una nota di freschezza che li rende irresistibili. Grazie all’aggiunta dell’ammoniaca per dolci, i cantucci risultano particolarmente fragranti e leggeri, perfetti da gustare in qualsiasi occasione.

La preparazione di questi biscotti richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale ripaga ampiamente dello sforzo. Una volta cotti, i cantucci si conservano perfettamente per diversi giorni in un contenitore ermetico, mantenendo intatta la loro fragranza e il loro sapore. Possono essere gustati da soli, come fine pasto o merenda, oppure accompagnati da una crema spalmabile o una marmellata per un tocco ancora più goloso.

In conclusione, la preparazione dei cantucci è un’ottima idea per stupire i propri ospiti con un dolce tradizionale e genuino, che conquisterà il palato di tutti. Provate a prepararli seguendo questa semplice ricetta e lasciatevi conquistare dalla bontà e dalla croccantezza di questi deliziosi biscotti toscani. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria