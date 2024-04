Castagnole Ricetta: ingredienti, preparazione e consigli

Le castagnole sono un dolce tipico della tradizione italiana, perfette da gustare durante il periodo di Carnevale. Per prepararle, occorre seguire una semplice ricetta che prevede l’utilizzo di ingredienti comuni come burro, vaniglia, limone, farina, zucchero, lievito, sale, uova, liquore all’anice e olio per friggere.

Per iniziare la preparazione delle castagnole, è necessario lavorare il burro morbido con un cucchiaio fino ad ottenere una consistenza liscia. Successivamente, aggiungere i semi del baccello di vaniglia e la scorza di limone grattugiata, mescolando bene per ottenere una crema omogenea. In un’altra ciotola, versare la farina e lo zucchero, setacciando anche il lievito e unendo il sale, le uova leggermente sbattute e il burro aromatizzato. Aggiungere anche il liquore all’anice e mescolare prima con un cucchiaio e poi a mano, fino ad ottenere un impasto liscio. Coprire l’impasto con un piatto o della pellicola e lasciarlo riposare per 30 minuti.

Trascorso il tempo di riposo, trasferire l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata e formare un filoncino. Utilizzando un tarocco, ricavare circa 35 pezzi da 12 g ciascuno e formare delle palline. È consigliabile preparare subito tutte le palline per evitare che si secchino, coprendole o friggendole man mano. Una volta raggiunta la temperatura di 170°, immergere poche castagnole per volta nell’olio caldo, aiutandosi con una schiumarola o un ragno da cucina. Cuocerle per 2-3 minuti, girandole fino a che non saranno ben dorate, e poi scolarle.

Una volta pronte, trasferire le castagnole su un foglio con carta da cucina e passarle ancora calde nello zucchero, in modo da conferire loro una deliziosa crosticina dolce. Man mano che vengono preparate, sistemarle su un piatto fino a terminarle tutte. Le castagnole sono pronte per essere gustate e condivise con amici e familiari durante il periodo di Carnevale.

In conclusione, le castagnole sono un dolce semplice e gustoso, perfetto per soddisfare la voglia di dolce in modo goloso e tradizionale. La preparazione di questo dolce richiede pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili, rendendolo adatto anche ai meno esperti in cucina. Provate a preparare le castagnole seguendo questa ricetta e deliziate il palato di chiunque le assaggi!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

