Ciambella variegata con amarene, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare la nostra deliziosa ciambella variegata con amarene, cominciamo montando le uova insieme allo zucchero fino a ottenere una consistenza chiara e spumosa. Successivamente, aggiungiamo l’estratto di vaniglia e setacciamo la farina, la fecola di patate e il lievito per dolci, mescolando delicatamente per amalgamare gli ingredienti. Gradualmente versiamo il latte e il burro fuso, continuando a mescolare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Una volta pronto l’impasto, lo dividiamo in due ciotole. In una delle due aggiungiamo il cacao amaro, mescolando accuratamente e aggiungendo un po’ di latte se necessario per mantenere la fluidità. Prepariamo gli amaretti frullandoli e utilizzandoli per imburrare e infarinare una tortiera per ciambella. Aggiungiamo gli amaretti rimanenti al composto con il cacao e iniziamo a riempire la tortiera, alternando strati di impasto bianco a quello al cacao.

Durante la preparazione, aggiungiamo alcune amarene sciroppate qua e là per creare un effetto “zebrato” alla vista e per aggiungere un tocco fruttato ad ogni boccone. Prima di infornare, decoriamo la superficie della ciambella con alcune amarene per rendere il dolce ancora più invitante. Cuociamo la ciambella in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, controllando la cottura con uno stecchino per assicurarci che sia cotta in modo uniforme.

Una volta pronta, lasciamo raffreddare la ciambella prima di servirla, godendoci ogni morso di questo dolce delizioso e variegato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

