Cucina in balcone con Ruben: Cacio e pepe

Ruben Bondi è un giovane talento della cucina italiana nato a Roma il 2 luglio 1997, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua presenza sui social media e al suo programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network. In uno degli episodi, Ruben condivide la ricetta di un piatto tipico della tradizione romana, la cacio e pepe.

La cacio e pepe è un piatto storico della cucina romana amato da tutti gli italiani, dal nord al sud. Si tratta di una ricetta semplice e gustosa che Ruben prepara in modo unico e delizioso, diventando una vera delizia per il palato. Il tempo di cottura della cacio e pepe è di soli 10 minuti, mentre il tempo totale per la preparazione è di 20 minuti. Si tratta di un primo piatto di cucina romana, con una resa di 3 porzioni, e il metodo di cottura utilizzato è il rosolare.

Gli ingredienti necessari per preparare la cacio e pepe secondo la ricetta di Ruben includono 300 g di mezze maniche, 150 g di pecorino romano, 1 lime, 5 fiori di zucca, mentuccia, pepe, sale e olio. La preparazione del piatto prevede la cottura della pasta e la tostatura del pepe con un filo d’olio, aggiungendo dell’acqua fredda. Successivamente, si utilizza il composto ottenuto per mantecare la pasta, aggiungendo poi il pecorino, un mestolo di acqua di cottura, i fiori di zucca, la mentuccia e una grattugiata di lime. Infine, si impiatta condendo con una grattugiata di lime, fiori di zucca e mentuccia.

Ruben Bondi ha saputo conquistare il pubblico con la sua passione per la cucina e la sua abilità nel condividere ricette tradizionali con un tocco personale. Il suo programma televisivo ha contribuito a renderlo ancora più popolare tra gli amanti della buona cucina, e la sua presenza sui social media gli ha permesso di raggiungere un vasto pubblico di appassionati.

La cacio e pepe è solo una delle tante ricette che Ruben ha condiviso con il suo pubblico, dimostrando la sua versatilità in cucina e la sua capacità di reinterpretare i piatti tradizionali in modo innovativo. Grazie alla sua creatività e alla sua passione per il cibo, Ruben continua a essere una figura di spicco nel panorama culinario italiano, ispirando sia chi è alle prime armi ai fornelli sia chi è già un esperto in cucina.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

