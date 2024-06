Cucina in balcone con Ruben: Hraimi

Ruben Bondi è un giovane talento della cucina italiana, nato a Roma il 2 luglio 1997, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua presenza sui social media e al suo programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network. In uno degli episodi del suo show, Ruben condivide la ricetta tradizionale tripolina dell’hraimi.

L’hraimi è un piatto tipico della tradizione tripolina, amato soprattutto per il suo sapore piccante. Ruben spiega che non è difficile preparare questo piatto, ma è necessaria una certa abilità culinaria e attenzione ai dettagli. La cernia, tagliata in tranci e lasciata riposare sotto sale, è il protagonista principale della ricetta. Per la salsa, Ruben emulsiona aglio, paprica dolce, paprica piccante, olio, sale, zucchero e carvi. Questa salsa viene poi cotta in padella con concentrato di pomodoro e acqua, prima di aggiungere il pesce e completare la cottura con cumino e limone. Il piatto viene infine decorato con spicchi di limone prima di essere servito.

Gli ingredienti necessari per preparare l’hraimi includono: cernia da 1,5 Kg, paprica dolce, paprica piccante, concentrato di pomodoro, aglio, cumino, carvi, sale, zucchero, olio evo e limone. La preparazione richiede 10 minuti di cottura e 20 minuti di preparazione, per un totale di 30 minuti. Questo piatto unico di cucina tripolina è pensato per 4 persone e prevede il metodo di cottura “rosolare”.

Ruben Bondi è noto per la sua capacità di rendere la cucina italiana accessibile a tutti, con ricette semplici ma gustose che valorizzano la tradizione culinaria del suo paese. Grazie al suo carisma e alla sua passione per la cucina, Ruben ha saputo conquistare un vasto pubblico di appassionati che lo seguono sia sui social media che in televisione.

Il successo di Ruben Bondi è il risultato di anni di duro lavoro e dedizione alla sua arte culinaria. Con il suo programma televisivo, Ruben ha la possibilità di condividere le sue ricette e la sua passione per la cucina con un pubblico sempre più vasto, contribuendo a valorizzare la tradizione gastronomica italiana e a promuovere l’importanza di cucinare con ingredienti di qualità e con amore.

In conclusione, Ruben Bondi è un talentuoso chef italiano che ha conquistato il pubblico con le sue ricette gustose e la sua presenza televisiva. Con il suo programma “Cucina in balcone con Ruben”, Ruben continua a ispirare gli spettatori a scoprire il piacere della cucina fatta in casa e a sperimentare nuovi sapori e tradizioni culinarie. La sua passione per la cucina e la sua capacità di trasmettere allegria e entusiasmo lo rendono un vero ambasciatore della gastronomia italiana.

