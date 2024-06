Cucina in balcone con Ruben: Ravioli burrata e limone

La ricetta inizia con la preparazione della pasta fresca, creando una fontana di farina e aggiungendo le uova, un pizzico di sale e la scorza di limone. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, si lascia riposare l’impasto. Nel frattempo, si prepara la farcitura per i ravioli, condendo la burrata con olio, pepe, sale e scorza di limone. Una volta pronta la farcitura, si riprende la pasta e si lavora fino ad ottenere delle sfoglie sottili, che vengono poi tagliate con un coppapasta.

Successivamente si inserisce la farcitura sui dischi di pasta e si chiudono i ravioli spennellando i bordi con l’uovo sbattuto. Per il condimento, si scalda dell’olio in padella insieme ad aglio e foglie di basilico. Si tagliano i pomodorini a metà e si fanno appassire in padella, aggiungendo sale e pepe per insaporire il sugo. Una volta pronti, si cuociono i ravioli e si aggiungono al condimento in padella insieme al basilico e un po’ di burro.

Infine, si impiattano i ravioli, aggiungendo del parmigiano a sfoglie per completare il piatto. La ricetta propone un piatto gustoso e ricco di sapori, grazie alla freschezza della pasta fatta in casa e alla cremosità della burrata condita con olio e limone. Il condimento a base di pomodorini appassiti, aglio e basilico aggiunge un tocco di freschezza e profumo al piatto, mentre il parmigiano a sfoglie completa il tutto con la sua nota di sapore intenso.

In definitiva, la preparazione di questi ravioli fatti in casa richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente gratificante. Un piatto perfetto da servire in occasioni speciali o per deliziare i propri ospiti con un piatto fatto con amore e cura. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria