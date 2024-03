Fatto in casa per voi: biscotti Zaira

Per preparare i biscotti al cacao e arancia, iniziate rompendo le uova in una ciotola e aggiungendo lo zucchero, la scorza grattugiata di un’arancia e di un limone, la cannella e il bicarbonato. Successivamente, unite il cacao e aggiungete la farina poco alla volta, mescolando continuamente. Quando l’impasto diventa più consistente, è il momento di lavorarlo con le mani.

Una volta che l’impasto ha raggiunto la giusta consistenza, trasferitelo su un piano di lavoro leggermente infarinato e continuate a lavorarlo aggiungendo un po’ di farina per evitare che risulti troppo appiccicoso. Stendete l’impasto con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. Per dare la forma ai biscotti, utilizzate un coppapasta a forma di fiore e fate un buco al centro utilizzando la punta di una sac à poche al contrario.

Disponete i biscotti su una teglia rivestita di carta forno e infornateli a 170°C per circa 15-20 minuti, fino a quando risulteranno dorati e croccanti. Una volta cotti, lasciateli raffreddare completamente prima di gustarli.

I biscotti al cacao e arancia sono perfetti da servire come dolce fine pasto o da gustare con una tazza di tè o caffè. La combinazione di cacao e agrumi conferisce loro un sapore unico e irresistibile, che conquisterà sicuramente il palato di chiunque li assaggi.

Inoltre, preparare questi biscotti in casa vi permetterà di controllare gli ingredienti utilizzati e di evitare l’aggiunta di conservanti o additivi artificiali presenti nei prodotti industriali. Inoltre, potrete personalizzare la ricetta aggiungendo eventualmente frutta secca o gocce di cioccolato per arricchire ulteriormente il sapore dei vostri biscotti.

In conclusione, i biscotti al cacao e arancia sono una deliziosa e semplice ricetta da preparare in casa per stupire amici e familiari con un dolce genuino e ricco di gusto. Provate a prepararli seguendo i passaggi sopra descritti e lasciatevi conquistare dal loro profumo avvolgente e dal loro sapore irresistibile. Buon appetito!

