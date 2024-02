Fatto in casa per voi: brodetto di pesce

La ricetta in questione spiega come preparare un delizioso brodetto di pesce, un piatto tipico della tradizione culinaria italiana. Il primo passo consiste nella pulizia dei pesci, tagliando via le pinne e le viscere e rimuovendo le branchie. Le canocchie vengono pulite togliendo le parti esterne e le zampette. Successivamente, vengono cotte le cozze e le arselle in una casseruola senza acqua per farle aprire, eliminando quelle chiuse e conservando il liquido di cottura.

I peperoni vengono lavati, puliti e tagliati a pezzi, mentre la cipolla viene tritata finemente e i pomodori vengono sbollentati, spellati e tagliati a pezzi. Si procede con un soffritto di cipolla in olio d’oliva, cui si aggiunge la seppia e si cuoce per 10 minuti. Successivamente, si uniscono in pentola la coda di rospo e il palombo, sfumando il tutto con un po’ di aceto. I peperoni e i pomodori vengono aggiunti e si cuoce per una ventina di minuti, evitando che il fondo di cottura si asciughi.

Nel frattempo, si sguscia parte delle cozze e delle vongole, lasciandone alcune con i gusci. Si uniscono in cottura le cozze e le vongole sgusciate, insieme all’acqua di cottura filtrata per eliminare eventuali residui di sabbia. Si cuoce per altri 10 minuti e infine si aggiungono al tegame i pezzi di pesce rimasti, inclusi le canocchie, coprendo e lasciando andare per ulteriori 10 minuti.

Il brodetto di pesce viene poi servito con un filo d’olio d’oliva a crudo e delle fette di pane abbrustolito. Questo piatto ricco e saporito è perfetto da gustare in compagnia, magari accompagnato da un buon vino bianco fresco. La combinazione di frutti di mare e pesce rende questo brodetto un piatto prelibato e apprezzato da chi ama la cucina di mare.

La preparazione di questo brodetto richiede attenzione e cura nella scelta degli ingredienti, garantendo la freschezza e la qualità dei prodotti utilizzati. La cottura lenta e controllata permette ai sapori di amalgamarsi e creare un piatto equilibrato e gustoso, che soddisferà i palati più esigenti. Con una presentazione curata e un tocco finale di olio d’oliva e pane abbrustolito, il brodetto di pesce diventa un piatto elegante e raffinato, perfetto per una cena speciale o un pranzo in famiglia.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

