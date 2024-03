Fatto in casa per voi: brutti ma buoni

La ricetta per preparare i biscotti “brutti ma buoni” richiede solo pochi ingredienti e pochi passaggi. Innanzitutto, è necessario separare gli albumi dalle uova a temperatura ambiente. I tuorli non sono necessari per questa ricetta, quindi possono essere messi da parte per un altro utilizzo. Gli albumi vanno montati a neve ferma con l’aggiunta di un pizzico di sale, utilizzando uno sbattitore elettrico per facilitare il processo.

Successivamente, si aggiunge lo zucchero gradualmente agli albumi montati, continuando a frullare per ottenere un composto omogeneo. A questo punto, si incorpora la granella di nocciole poco per volta, mescolando delicatamente con un cucchiaio per evitare che il composto perda consistenza. Una volta mescolati tutti gli ingredienti, il composto va versato in un pentolino e portato sul fuoco a fiamma bassa per circa 12 minuti.

Durante la cottura, è importante mescolare costantemente il composto per evitare che si attacchi al fondo del pentolino. Man mano che cuoce, il composto diventerà più scuro, indicando che è pronto per essere trasformato in biscotti. Preparare una teglia con carta forno e iniziare a dare forma ai biscotti aiutandosi con un cucchiaio.

Le palline ottenute saranno irregolari, ma è proprio questa la caratteristica dei biscotti “brutti ma buoni”. Anche se non è necessario essere precisi nella forma, è consigliabile cercare di renderli più o meno tutti della stessa dimensione per garantire una cottura uniforme. Infornare i biscotti a 150 °C per circa 20 minuti, fino a quando saranno ben dorati e leggermente spaccati in superficie.

Una volta cotti, i biscotti vanno lasciati raffreddare su una griglia per evitare che si ammorbidiscano troppo. Una volta freddi, possono essere sistemati in un bel cestino e gustati in qualsiasi momento della giornata. La loro consistenza croccante e il gusto delicato di nocciole renderanno questi biscotti un’ottima scelta per accompagnare una tazza di tè o caffè.

In conclusione, la ricetta dei biscotti “brutti ma buoni” è semplice ma ricca di sapore. Con pochi passaggi e ingredienti comuni è possibile realizzare dei dolcetti golosi e irresistibili. Perfetti da gustare da soli o da condividere con amici e familiari, questi biscotti rappresentano una deliziosa opzione per una merenda o una colazione speciale. Provate a prepararli e lasciatevi conquistare dal loro irresistibile gusto!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

