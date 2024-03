Fatto in casa per voi: carbonara di zucchine

La ricetta inizia con il taglio a pezzetti delle zucchine e il loro inserimento in una ciotola. Successivamente, si procede facendo rosolare la pancetta in una padella con un filo d’olio. Una volta pronta, si aggiungono le zucchine e si lasciano appassire leggermente, aggiungendo un pizzico di sale per insaporirle.

Nel frattempo, si prepara il composto di uova sbattendo le uova in una ciotola con formaggio grattugiato, sale e pepe. Una volta che le zucchine sono pronte, si spegne il fuoco e si getta la pasta nella padella. Si scola la pasta al dente direttamente nella padella con le zucchine e si mescola bene al condimento.

A questo punto, si spegne nuovamente il fuoco e si aggiunge il composto di uova alla pasta, mescolando accuratamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Si mescola bene e si attende che l’uovo raggiunga la consistenza desiderata. Infine, si impiatta la carbonara di zucchine, spolverando un po’ di formaggio grattugiato sopra di essa, per poi portarla in tavola ben calda e fumante.

In conclusione, la ricetta della carbonara di zucchine è semplice da preparare ma ricca di sapore, grazie alla combinazione tra le zucchine appassite, la pancetta croccante e il cremoso composto di uova e formaggio. Un piatto che sicuramente soddisferà tutti i palati, perfetto da gustare in qualsiasi occasione e che si prepara in pochi semplici passaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

