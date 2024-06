Fatto in casa per voi: Cheesecake ai frutti di bosco

La preparazione di una deliziosa Cheesecake inizia con la creazione della base croccante. Per fare ciò, si frantumano i biscotti con un mattarello all’interno di un sacchetto e si scioglie il burro. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si foderà il fondo di una tortiera apribile con della carta forno e si verserà il composto, premendo bene per compattare il tutto. Dopo aver messo in frigo per almeno 15 minuti, si passerà alla preparazione della crema della Cheesecake.

La Cheesecake tradizionale americana prevede l’uso della panna acida, ma in Italia si può tranquillamente sostituire con dello yogurt greco. In una ciotola capiente si verserà il formaggio spalmabile insieme allo zucchero, iniziando a mescolare e aggiungendo la scorza e il succo di limone. Si uniranno anche lo yogurt greco, le uova e la vaniglia, mescolando con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto liscio. Questa crema verrà poi versata sulla base precedentemente preparata e livellata con cura.

Dopo aver infornato la torta a 180°C per circa 50 minuti, si sfornarà e si lascierà raffreddare. Si procederà quindi a togliere delicatamente la Cheesecake dallo stampo e a sistemarla su un piatto. Data la consistenza morbida della torta, è importante maneggiarla con cura. Per completare la preparazione, si procederà con la realizzazione della copertura ai frutti di bosco.

In un pentolino si faranno cuocere i frutti di bosco con dello zucchero e del succo di limone, eventualmente prolungando la cottura nel caso in cui i frutti siano surgelati. Si otterrà una salsa densa, con alcune parti dei frutti rimaste intere, che verrà versata sulla superficie della torta precedentemente raffreddata. Questa copertura donerà alla Cheesecake un gusto fresco e fruttato, completando così la preparazione di un dolce irresistibile.

In conclusione, la preparazione di una Cheesecake richiede precisione e pazienza, ma il risultato finale ripagherà ampiamente lo sforzo. Con una base croccante e una crema morbida e avvolgente, arricchita dalla copertura ai frutti di bosco, questa torta è perfetta per deliziare il palato di chiunque. Che sia servita come dessert dopo un pasto speciale o come dolce da gustare in qualsiasi momento della giornata, la Cheesecake si rivelerà sempre un successo. Provate a prepararla seguendo questi semplici passaggi e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico e irresistibile. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria