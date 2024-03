Fatto in casa per voi: Cheesecake alla nocciola

Per preparare una deliziosa cheesecake alla Nutella e nocciole, iniziamo tritando finemente i biscotti con un mixer da cucina e versandoli in una ciotola. Successivamente, sciogliamo il burro al microonde o in un pentolino sul fuoco e lo mescoliamo ai biscotti fino ad ottenere un composto omogeneo e sabbioso. Questo impasto verrà poi compattato e livellato sulla base di una teglia a cerniera di 24 centimetri di diametro. Dopo aver riposto la base in frigo per almeno 15 minuti, mettiamo a bagno in una ciotola di acqua fredda i fogli di gelatina e ci dedicamo alla preparazione della crema.

Per la crema, montiamo con le fruste elettriche il formaggio, la panna fredda e lo zucchero a velo in una ciotola capiente fino ad ottenere una crema soda. Aggiungiamo poi le nocciole tritate finemente e continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Incorporiamo anche la Nutella e frulliamo fino ad ottenere un colore uniforme. Sciogliamo la gelatina in un pentolino sul fuoco e la uniamo alla crema, mescolando fino a completo assorbimento.

Dopo aver ripreso la base dal frigo, versiamo sopra la crema spalmandola e livellandola con cura. Decoriamo la superficie con granella di nocciole e lasciamo riposare in frigo per almeno 4 ore. Una volta che la cheesecake si sarà rassodata, potremo gustarla e deliziarci con il suo sapore unico e avvolgente.

In conclusione, la preparazione di questa cheesecake richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà ampiamente dello sforzo. La combinazione di Nutella e nocciole conferirà al dolce un gusto irresistibile, perfetto per chi ama i sapori intensi e avvolgenti. Un dessert ideale da servire in occasione di una cena speciale o per coccolarsi con un pezzo di dolcezza in una giornata grigia. Provate a preparare questa cheesecake e conquisterete il palato di tutti i vostri commensali con la sua bontà e la sua consistenza cremosa. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

