Fatto in casa per voi: Delizia al limone

La delizia al limone è un dolce squisito che può essere preparato seguendo dei semplici passaggi. Per iniziare, si deve preparare la pasta biscotto separando gli albumi dai tuorli e montando i primi a neve ferma. Successivamente, si aggiungono ai albumi montati i tuorli uno alla volta, facendoli assorbire mescolando con una frusta. Si incorpora lo zucchero e l’olio di semi di girasole a filo, continuando a mescolare. Dopo di che, si aggiunge la farina setacciata e si continua ad amalgamare. Per dare un tocco di freschezza, si grattugia nella preparazione la buccia di mezzo limone e si aggiunge metà fialetta di aroma al limone. L’impasto viene versato in una teglia quadrata rivestita di carta forno e cotto in forno ventilato per 10-15 minuti a 170°C. Una volta cotta, la base viene lasciata raffreddare.

Per preparare la crema al limone, si monta la panna in una ciotola e si aggiunge lo yogurt al limone, continuando a frullare. Si unisce anche l’altra metà della fialetta di aroma al limone e la crema è pronta per essere utilizzata. Una volta che la base è fredda, si ricavano 7 strisce larghe 5 centimetri dalla pasta biscotto aiutandosi con un righello. Si prepara la bagna mescolando l’acqua con il limoncino in una ciotola e si inumidisce la superficie della pasta biscotto con un pennellino. Si stende la crema di farcitura su ogni striscia e si inizia a creare il rotolo, avvolgendo ogni striscia sulla precedente fino a terminarle. Si ricopre il rotolo con la crema, anche lungo i bordi, e si livella bene.

Per decorare la delizia al limone, si riempie una sac à poche con la crema rimasta e si creano dei ciuffetti affiancati sulla base della torta e altri sulla superficie lungo il bordo. Infine, si aggiunge un bel ciuffo al centro. Si tagliano delle fettine di limone per ricavare degli spicchi, si passano nello zucchero e si dispongono sulla torta tra i ciuffetti di crema. Altre fettine di limone vengono tagliate a metà, passate nello zucchero e posizionate per il lungo, tra il centro e i bordi della torta. Per ultimare la decorazione, si aggiungono alcune foglioline di menta fresca.

In conclusione, la delizia al limone è un dolce fresco e gustoso che può essere preparato seguendo questi semplici passaggi. La combinazione della pasta biscotto soffice e della crema al limone cremosa e aromatica rende questo dolce perfetto per qualsiasi occasione speciale. Con la sua decorazione colorata e invitante, la delizia al limone sarà sicuramente apprezzata da tutti i commensali. Provate a prepararla e stupite i vostri ospiti con questo delizioso dessert!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria