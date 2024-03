Fatto in casa per voi: girelle salate

In una grande ciotola, mescolare insieme la ricotta, l’olio, il latte, il lievito istantaneo e un pizzico di sale fino a ottenere un composto omogeneo. Successivamente, aggiungere la farina poco per volta alla miscela, continuando a mescolare con una forchetta. Quando l’impasto inizia a diventare più compatto, trasferirlo su una spianatoia e lavorarlo con le mani, aggiungendo ulteriore farina se necessario.

Una volta ottenuto un impasto liscio, dividerlo in due parti per facilitare il lavoro successivo. Stendere ogni metà dell’impasto su un foglio di carta forno infarinato, formando due rettangoli di circa mezzo centimetro di spessore. Distribuire uniformemente il formaggio bianco spalmabile e uno strato di pesto su ciascun rettangolo.

Arrotolare delicatamente ciascun rettangolo, aiutandosi con la carta forno, fino a formare due salsicciotti. Successivamente, tagliare ogni salsicciotto a fette dello spessore di circa due centimetri per creare le girelle. Trasferire le girelle su una teglia foderata con carta forno e infornarle in forno preriscaldato a 180°C (o a 170°C per il forno ventilato) per 30-35 minuti.

Una volta cotte, lasciare raffreddare le girelle salate per alcuni minuti prima di servirle come antipasto gustoso o per arricchire un buffet. Queste girelle sono perfette per qualsiasi occasione e saranno sicuramente apprezzate dai tuoi ospiti per il loro sapore delizioso e la loro presentazione invitante. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

