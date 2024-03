Fatto in casa per voi: lasagne alle erbette

La preparazione di una deliziosa lasagna inizia con la realizzazione della besciamella. In una pentola, si scalda il latte mentre in un altro pentolino si fa sciogliere il burro. Una volta sciolto il burro, si aggiungono due cucchiai di farina e si mescola energicamente con una frusta. A questo punto si versa il latte a filo nel composto e si continua a mescolare fino a che la besciamella non si addensa. Una volta raggiunta la giusta consistenza, si spegne il fuoco e si aggiunge sale e noce moscata per dare sapore al preparato.

Mentre la besciamella si raffredda, si passa alla preparazione del condimento. Si mette un po’ d’olio in padella e si fa rosolare la salsiccia sminuzzata fino a renderla dorata e croccante. Questo condimento apporta un sapore ricco e succulento alla lasagna.

Dopo aver preparato la besciamella e il condimento, si passa alla composizione della lasagna. Si inizia distribuendo uno strato di besciamella sul fondo della pirofila, seguito da uno strato di sfoglie di pasta. Si continua alternando strati di besciamella, condimento di salsiccia, erbette fresche, mozzarella a cubetti e formaggio grattugiato. Questo procedimento viene ripetuto più volte per creare una lasagna ricca e saporita.

Per completare la preparazione, si spolvera un po’ di formaggio grattugiato sulla superficie della lasagna per formare una crosta dorata e croccante una volta cotta in forno. La lasagna viene infornata a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a che non risulta ben dorata e il formaggio fuso in modo invitante.

Una volta che la lasagna è pronta, si estrae dal forno e si lascia riposare per qualche minuto prima di essere tagliata e servita. Il profumo invitante della besciamella, della salsiccia e del formaggio gratinato riempie la cucina, anticipando il momento di assaporare questo piatto tradizionale e gustoso.

La lasagna preparata con cura e pazienza è un piatto che unisce sapori intensi e ricchi, ideale da condividere con la famiglia e gli amici in occasioni speciali o semplicemente per un pranzo casalingo che sa di tradizione e comfort. La sua preparazione artigianale, con ingredienti di qualità e amore per la cucina casalinga, rende questa lasagna un piatto unico e indimenticabile, capace di soddisfare i palati più esigenti e di creare momenti di convivialità intorno alla tavola. Buon appetito!

