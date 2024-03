Fatto in casa per voi: lasagne bianche ai carciofi

Per preparare la lasagna ai carciofi, innanzitutto bisogna pulire e tagliare i carciofi a fettine sottili. In una padella, fare soffriggere dell’aglio nell’olio di oliva e aggiungere i carciofi, facendoli rosolare per alcuni minuti e mescolando di tanto in tanto. Successivamente, aggiungere il sale, mezzo bicchiere d’acqua, coprire con il coperchio e lasciare cuocere per circa 20 minuti, aggiungendo altra acqua se necessario durante la cottura.

Nel frattempo, è necessario preparare la besciamella, che potrebbe essere resa più liquida aggiungendo mezzo bicchiere di latte per facilitare la cottura della sfoglia. Se si opta per una sfoglia classica, invece, non sarà necessario allungare la besciamella, ma si dovrà sbollentare la pasta prima di utilizzarla per la lasagna.

Successivamente, tagliare a cubetti la mozzarella e il prosciutto cotto. Prendere una pirofila e spalmare uno strato di besciamella sul fondo, quindi formare uno strato di sfoglia e aggiungere altro strato di besciamella. Distribuire i carciofi, la mozzarella e il prosciutto cotto, aggiungendo anche del parmigiano grattugiato.

Procedere con un altro strato di sfoglia e continuare in questo modo fino a esaurire gli ingredienti. Infine, infornare la lasagna a 190 °C in forno statico o a 180 °C in forno ventilato e lasciarla cuocere per circa 30-35 minuti.

In conclusione, la preparazione di questa gustosa lasagna ai carciofi richiede una serie di passaggi semplici ma fondamentali. Pulire e tagliare i carciofi, preparare la besciamella, tagliare la mozzarella e il prosciutto cotto, e comporre gli strati di lasagna con cura e precisione. Infine, la cottura in forno renderà il piatto ancora più delizioso e irresistibile.

In definitiva, la lasagna ai carciofi è un piatto ricco e saporito, perfetto da gustare in qualsiasi occasione. La combinazione di carciofi, mozzarella e prosciutto cotto, insieme alla morbida besciamella e alla sfoglia croccante, crea un mix di sapori e consistenze che conquisterà sicuramente il palato di chiunque lo assaggi. Una ricetta da provare e da includere nel proprio repertorio culinario, per deliziare familiari e amici con un piatto genuino e gustoso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

