Fatto in casa per voi: Linguine veloci in 3 versioni

Il procedimento per preparare tre diverse varianti di condimento per le linguine inizia mettendo l’acqua sul fuoco per la cottura della pasta. Il primo condimento che viene realizzato è il pesto di rucola: si trita la rucola insieme a mezzo spicchio d’aglio nel tritatutto, poi si aggiungono i pinoli, metà dell’olio e si frulla il tutto. Successivamente si unisce il formaggio grattugiato, l’olio rimanente e si frulla nuovamente. Una volta ottenuto il pesto, si mette da parte in una ciotola.

Quando l’acqua per le linguine arriva a bollore, si salata e si aggiunge la pasta. Nel frattempo si passa alla preparazione della versione con tonno e olive: si mette dell’olio extravergine d’oliva in una padella e si soffrigge mezza cipolla tritata. Si aggiungono le olive tagliate a metà e si lasciano cuocere per un minuto circa, aggiungendo poi il tonno e cuocendo per un altro minuto. Una volta pronta anche questa variante di condimento, si spegne il fuoco e si tiene da parte.

La terza versione del condimento prevede di far sciogliere il burro in una padella e grattugiare la buccia di limone, facendo rosolare per qualche secondo prima di spegnere la fiamma. Si aggiunge la panna fresca e si mescola, aggiustando di sale. Una volta cotta la pasta, si aggiungono due porzioni per tipo di condimento.

Le linguine vengono mescolate immediatamente con il pesto di rucola per evitare che si attacchino alla ciotola e poi vengono ripassate in padella insieme agli altri due condimenti per alcuni secondi. Infine, si impiattano le linguine e sopra quelle con panna e limone si aggiunge un po’ di prezzemolo tritato come tocco finale.

In conclusione, seguendo questo procedimento dettagliato è possibile preparare tre varianti di condimento per le linguine in modo semplice e gustoso, utilizzando ingredienti freschi e di qualità. La combinazione di pesto di rucola, tonno e olive, e panna e limone offre una varietà di sapori che soddisferanno i palati più esigenti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria