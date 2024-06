Fatto in casa per voi: Mattoncino dolce

Il dolce che andremo a preparare è un delizioso tiramisù alla nocciola, un’alternativa golosa al classico tiramisù al caffè. Per iniziare, prendiamo una ciotola e versiamo il mascarpone, aggiungendo poi la crema alla nocciola e mescolando bene fino a ottenere una crema omogenea e vellutata.

Successivamente, prendiamo dei biscotti secchi e spalmiamo la crema su un lato di un biscotto, unendolo poi a un altro biscotto per formare delle coppie di biscotti alla crema. In questo modo, otterremo 10-12 coppie di biscotti pronti per essere utilizzate nella preparazione del dolce.

Procediamo quindi versando il caffè in una ciotola e aggiungendo un po’ di liquore al caffè, mescolando bene il tutto. Prendiamo un doppio biscotto alla crema, lo immergiamo nel caffè su tutti i lati, spalmiamo un po’ di crema sopra e lo uniamo a un altro doppio biscotto alla crema, anch’esso imbevuto nel caffè. In questo modo, otterremo un biscottone quadruplo, che andremo a posizionare su un piatto in modo che la crema risulti da un lato.

Continuiamo a preparare i biscottone quadrupli, bagnandoli nel caffè, unendoli con la crema e posizionandoli uno accanto all’altro sul piatto, in modo da formare un trenino di biscotti. Procediamo in questo modo fino ad utilizzare tutti i biscotti disponibili, fino a quando avremo un bel rettangolo compatto di dolce.

Una volta attaccato anche l’ultimo biscottone, prendiamo una spatola e spalmiamo la crema rimasta sulla superficie del dolce, per rendere il tutto più uniforme e appetitoso. Infine, per dare un tocco finale al nostro tiramisù alla nocciola, cospargiamo la superficie con della granella di nocciole.

Una volta completata la preparazione, mettiamo il dolce in freezer per un’ora in modo che si solidifichi leggermente e poi possiamo finalmente assaggiarlo. Il risultato sarà un dessert al cucchiaio goloso e irresistibile, perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata.

In conclusione, la preparazione di questo tiramisù alla nocciola è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti, ma il risultato sarà un dolce ricco di sapore e dallo straordinario equilibrio tra la dolcezza della crema alla nocciola e l’amaro del caffè. Perfetto da servire come dessert dopo un pranzo o una cena, o da gustare come coccola golosa in qualsiasi momento della giornata. Non vi resta che provare a preparare questo delizioso tiramisù alla nocciola e deliziare il palato di tutti i vostri commensali. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

