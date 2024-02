Fatto in casa per voi: pasta con ragù di cotechino

“Fatto in casa per voi” è un programma televisivo condotto da Benedetta Rossi, noto per le sue ricette gustose e semplici. In una delle puntate, la chef ci guida nella preparazione di un primo piatto delizioso e tipico del nord, la pasta con ragù di cotechino.

Il ragù di cotechino è una variante originale e saporita del classico ragù, che si distingue per la sua preparazione veloce e per l’assenza di pomodoro, che permette di esaltare il sapore della carne. Questa ricetta è un’ottima idea per riciclare il cotechino avanzato durante le festività.

Per preparare questo piatto, iniziamo soffriggendo un trito di carota, sedano e cipolla in una padella con dell’olio. Successivamente, aggiungiamo il cotechino tagliato a pezzetti e sfumiamo il tutto con del vino bianco e foglie di alloro per aggiungere profondità di sapore al ragù.

Nel frattempo, portiamo a ebollizione dell’acqua salata in una pentola e cuociamo la pasta fino a renderla al dente. Una volta pronta, scoliamo la pasta direttamente nella padella con il ragù, condiamo il tutto con pepe e noce moscata e serviamo il piatto caldo.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono semplici e facilmente reperibili: 360 grammi di pasta, un cotechino precotto, una costa di sedano, una carota, una cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco e foglie di alloro.

La preparazione di questo piatto richiede poco tempo, con una cottura totale di soli 18 minuti. È un primo piatto ideale per un pranzo invernale o per dare un tocco originale alle classiche ricette di pasta.

Il ragù di cotechino è una gustosa alternativa al tradizionale ragù, che si distingue per la sua semplicità e per il suo sapore unico. Grazie alla guida esperta di Benedetta Rossi, anche i meno esperti in cucina possono preparare questo piatto con successo e stupire i propri commensali con un piatto originale e gustoso.

In conclusione, la pasta con ragù di cotechino proposta da “Fatto in casa per voi” è un primo piatto appetitoso e semplice da preparare, perfetto per chi ama sperimentare in cucina e desidera gustare sapori autentici e originali. Grazie alla guida dettagliata di Benedetta Rossi, chiunque può cimentarsi nella preparazione di questa deliziosa ricetta e deliziare amici e familiari con un piatto ricco di tradizione e creatività.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria