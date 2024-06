Fatto in casa per voi: Pasticcio di carne

In una pentola, si versa dell’olio extravergine d’oliva e si aggiungono le verdure tritate: cipolla, carote e sedano. Si lascia soffriggere fino a quando le verdure diventano tenere. Successivamente, si aggiunge la carne macinata e si fa rosolare bene. Si aggiusta di sale, pepe e si unisce un pizzico di noce moscata per dare sapore. Dopo, si sfuma il tutto con del vino rosso per aggiungere profondità al piatto.

Le patate vengono tagliate a dadini e aggiunte al composto, mescolando bene il tutto. Si aggiunge il brodo vegetale e si lascia cuocere per circa 20 minuti, fino a quando il liquido si sarà assorbito e le patate saranno morbide e facili da schiacciare. Nel frattempo, si prende una teglia e si stende un rotolo di pasta brisée, sulla quale si adagia il ripieno di carne, lasciando un margine libero sui bordi.

Si copre il tutto con un disco di pasta sfoglia e si sigillano i bordi con le dita. I bordi della torta vengono poi piegati verso l’alto e pizzicati per formare una decorazione. Si spennella la superficie con il tuorlo d’uovo, assicurandosi di passarlo anche sui bordi. Con uno stecchino lungo, si creano dei solchi sulla superficie della torta, sia verticali che orizzontali, per creare una decorazione a scacchiera.

Per completare la preparazione, si bucherella la superficie della torta qua e là con lo stecchino e si inforna a 180°C in modalità ventilata per circa 35-40 minuti, finché la superficie risulti dorata e croccante. Una volta pronta, la torta salata può essere servita calda o a temperatura ambiente, tagliata a fette per essere gustata da sola o accompagnata da contorni di verdure fresche.

Questo piatto è perfetto da preparare in anticipo e conservare in frigorifero, per poi essere scaldato al momento di servire. La combinazione di carne macinata, verdure e patate rende questa torta salata un piatto completo e sostanzioso, ideale da gustare in famiglia o con gli amici. La pasta brisée e sfoglia conferiscono croccantezza e leggerezza alla preparazione, che si abbina perfettamente al ripieno ricco e saporito.

In conclusione, questa ricetta di torta salata con carne macinata e patate è un piatto versatile e gustoso, perfetto per un pranzo o una cena speciale. La preparazione è abbastanza semplice e richiede pochi ingredienti, ma il risultato finale è davvero delizioso e appagante. Provate a preparare questa torta salata e sicuramente conquisterà il palato di tutti i commensali.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria