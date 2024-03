Fatto in casa per voi: polpettone con le bietole

Per preparare un delizioso polpettone ripieno di bietole, prosciutto cotto e formaggio, iniziamo mescolando il macinato di carne con un uovo, il sale e un po’ di noce moscata grattugiata. Aggiungiamo poi il pangrattato e continuiamo a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Nel frattempo prepariamo il ripieno, sminuzzando le bietole cotte con le forbici e unendo il prosciutto cotto e il formaggio grattugiato.

Successivamente, stendiamo il macinato di carne su un foglio di carta forno e lo appiattiamo leggermente con le mani. Sovrapponiamo un altro foglio di carta forno e con un mattarello stendiamo il composto fino a formare un rettangolo. Una volta stesa la base, distribuiamo il ripieno al centro e arrotoliamo il polpettone a caramella, aiutandoci con la carta forno per chiuderlo bene.

Trasferiamo il polpettone ripieno in una teglia e inforniamo a 200°C per circa 40-45 minuti, fino a quando risulta ben cotto e dorato. Una volta pronto, sforniamo e lasciamo intiepidire il polpettone prima di tagliarlo a fette. Serviamo il polpettone ripieno di bietole, prosciutto cotto e formaggio con un contorno di bietole fresche e condiamo il tutto con un filo d’olio extravergine di oliva.

In conclusione, questa ricetta per preparare un polpettone ripieno di bietole, prosciutto cotto e formaggio è semplice da realizzare ma molto gustosa e apprezzata da grandi e piccini. Un piatto ricco e saporito che può essere servito come secondo piatto in un pranzo o una cena speciale. Provate a prepararlo a casa e conquisterete il palato di tutti i vostri commensali con questa deliziosa creazione culinaria. Buon appetito!

