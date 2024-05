Fatto in casa per voi: Quadrotti di verdure

Per preparare i quadrotti di verdure, cominciamo rompendo le uova in una ciotola e aggiungendo il formaggio grattugiato insieme al sale. Successivamente, uniamo lo yogurt bianco e iniziamo a mescolare il composto con uno sbattitore elettrico. Aggiungiamo anche la ricotta vaccina e mescoliamo prima con un cucchiaio e poi di nuovo con lo sbattitore, incorporando infine la fecola di patate.

Dopo aver preparato la base liquida, è il momento di aggiungere le verdure. Iniziamo con i pisellini già cotti e poi le carote precedentemente sbollentate. Amalgamiamo bene il tutto aiutandoci con un cucchiaio per distribuire uniformemente le verdure nella preparazione. Una volta che il composto è pronto, versiamolo in una teglia precedentemente ricoperta di carta forno e livelliamolo bene per garantire una cottura uniforme.

Mettiamo la teglia in forno preriscaldato a 165 °C se utilizziamo il forno ventilato, o a 175 °C se preferiamo il forno statico. Lasciamo cuocere la frittata per circa 35-40 minuti, controllando la cottura con uno stecchino che dovrà uscire pulito quando infilato nel centro della preparazione. Una volta cotta, sforniamo la frittata e trasferiamola su un tagliere per tagliarla in quadrotti utilizzando un coltello affilato.

I quadrotti di verdure sono pronti per essere gustati come antipasto o come secondo piatto leggero e saporito. Possono essere serviti caldi o a temperatura ambiente, in base alle preferenze personali. Questa ricetta è perfetta per un pranzo veloce da preparare in anticipo e conservare in frigorifero per uno spuntino salutare durante la giornata.

I quadrotti di verdure sono un piatto versatile e nutriente, ricco di proteine grazie alle uova e al formaggio, e arricchito dalle proprietà benefiche delle verdure. Possono essere personalizzati aggiungendo altre verdure di stagione come zucchine, peperoni o spinaci, per una variante ancora più colorata e gustosa. Questa ricetta è adatta anche ai bambini, che potranno apprezzare il sapore delicato e la consistenza morbida di questi quadrotti di verdure.

In conclusione, i quadrotti di verdure sono un piatto semplice da preparare ma ricco di sapori e nutrienti, perfetto per un pasto leggero e salutare. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, è possibile creare un piatto gustoso e colorato che conquisterà il palato di tutta la famiglia. Provate a preparare questi quadrotti di verdure e lasciatevi sorprendere dalla bontà di questa ricetta!

