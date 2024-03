Fatto in casa per voi: sformato di riso filante

Per preparare questo delizioso piatto di riso al forno, iniziamo tostando il riso in una padella con un filo d’olio. Nel frattempo, facciamo scaldare il brodo vegetale. Quando il brodo è caldo, iniziamo a versarlo nella padella con il riso, mescolando bene e facendo cuocere per alcuni minuti. Aggiungiamo la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro e qualche fogliolina di basilico spezzettata. Una volta che il riso è cotto ma al dente, spegniamo il fornello e aggiungiamo del formaggio grattugiato.

Successivamente, prepariamo uno strato di riso sul fondo di una pirofila imburrata. Distribuiamo sopra dei cubetti di mozzarella e copriamo con il resto del riso. Tagliamo i pomodorini a pezzetti e li distribuiamo sopra il riso. Spolveriamo un po’ di formaggio grattugiato e di pangrattato sulla superficie del piatto. Inforniamo il tutto e cuociamo a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Questo piatto è perfetto da gustare in famiglia o con gli amici, magari accompagnato da una fresca insalata verde o da un contorno di verdure di stagione. Il riso al forno è un piatto versatile che si presta a molte varianti: si può arricchire con verdure come zucchine, peperoni o melanzane, oppure aggiungere del prosciutto cotto o del salame a cubetti per renderlo più sostanzioso.

La cottura in forno conferisce al riso una consistenza cremosa all’interno e una crosticina croccante in superficie, che lo rende irresistibile per grandi e piccini. Questa ricetta è anche un ottimo modo per riciclare il riso avanzato da un pasto precedente, trasformandolo in un piatto nuovo e gustoso.

Inoltre, il riso al forno è un’ottima soluzione per organizzare un pranzo o una cena in anticipo, in quanto si può preparare con un po’ di anticipo e infornare poco prima di servire. In questo modo si avrà più tempo da dedicare agli ospiti e si potrà comunque servire un piatto saporito e appetitoso.

Infine, il riso al forno è un piatto che si presta anche alla personalizzazione in base ai gusti di ognuno: si può aggiungere del peperoncino se si ama il piccante, del curry per un tocco esotico, o delle erbe aromatiche come il rosmarino o il timo per un aroma più deciso. Insomma, le possibilità di personalizzazione sono infinite e si può dare libero sfogo alla propria creatività in cucina.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

