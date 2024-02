Fatto in casa per voi: spiedini di polpette

Per preparare degli spiedini di polpette al forno, bisogna seguire alcuni passaggi semplici ma fondamentali. Innanzitutto, è necessario ammorbidire la mollica di pane con un po’ di latte. Successivamente, in una ciotola, vanno mescolati la carne macinata, la mortadella a cubetti, l’uovo, un pizzico di sale e un po’ di noce moscata. Una volta amalgamati questi ingredienti, si aggiunge anche il formaggio grattugiato e si mescola bene il tutto, schiacciando con la forchetta per ottenere una consistenza omogenea.

Dopo aver strizzato il pane ammorbidito, va aggiunto al composto e mescolato accuratamente. Una volta che il composto è pronto, si possono formare delle palline e schiacciarle leggermente tra le mani. Successivamente, si prepara una ciotola con del pangrattato e si passano le polpette, sistemando via via in un vassoio.

A questo punto, si passa alla preparazione degli spiedini. Si prende un filoncino di pane e si affetta, cercando di ottenere delle fette non troppo sottili. Si taglia anche il peperone a pezzi. Per comporre gli spiedini, si infila nell’ordine: pane, pancetta, polpetta, alloro e peperone, ripetendo fino alla fine dello stecco.

Gli spiedini vanno poi sistemati in una teglia coperta con carta forno e conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva. Infine, vanno infornati a 170°C per circa 30 minuti. Una volta cotti, gli spiedini di polpette sono pronti per essere gustati.

In conclusione, la preparazione di questi spiedini di polpette al forno richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente appagante. Con ingredienti semplici e genuini, è possibile creare un piatto gustoso e invitante, perfetto da condividere con amici e familiari. Provate a seguire questa ricetta e lasciatevi conquistare dal sapore unico di questi deliziosi spiedini!

