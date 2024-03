Fatto in casa per voi: torta con le mani

Il procedimento per preparare una deliziosa torta pan di spagna inizia con la realizzazione dell’impasto. In una ciotola, si rompono le uova e si inizia a frullarle, aggiungendo successivamente lo zucchero e continuando a mescolare. Si versa poi l’olio e il latte, mescolando bene per incorporarli. La farina viene aggiunta poco alla volta, seguita dal cacao e infine dal lievito, per ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’impasto viene versato in una teglia rettangolare unta e infarinata, livellato e infornato a 170°C per 35-40 minuti in forno ventilato o a 180°C in forno statico.

Una volta cotto, il pan di spagna viene sfornato e lasciato raffreddare. Nel frattempo si prepara la crema di farcitura, montando la panna zuccherata e aggiungendo il latte condensato fino ad ottenere una crema omogenea. Per assemblare la torta, si taglia il pan di spagna a metà con un coltello affilato, si inumidisce la base con del latte e si spalma la crema sulla superficie senza arrivare troppo vicino ai bordi. Si copre con l’altro strato di pan di spagna.

Per la decorazione, si può coinvolgere il festeggiato facendogli posizionare le mani sulla torta e spolverando dello zucchero a velo. Sollevando le mani, si otterrà un effetto stencil carino, con le impronte sullo zucchero a velo. Se si desidera, si può aggiungere il nome del festeggiato su un cartellino tenuto da due stecchini.

Questo dolce è perfetto per celebrare un’occasione speciale, come compleanni o feste, e farà sicuramente la felicità di chi lo assaggerà. La morbidezza del pan di spagna unita alla dolcezza della crema di farcitura lo rendono irresistibile per i buongustai. La preparazione, se seguita passo dopo passo, risulterà semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha molta esperienza in cucina.

L’importante è seguire attentamente le dosi e le istruzioni, in modo da ottenere un risultato finale perfetto. Il pan di spagna risulterà soffice e delicato, mentre la crema di farcitura aggiungerà una nota di dolcezza che bilancerà alla perfezione il gusto complessivo della torta. Con un tocco personale nella decorazione, la torta sarà non solo deliziosa ma anche unica e originale, perfetta per stupire gli ospiti e rendere la festa ancora più speciale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

