Fatto in casa per voi: torta piumino rivisitata

La preparazione di questa torta inizia con la separazione delle uova, montando gli albumi a neve ferma in una ciotola. In un’altra ciotola, i tuorli vengono montati con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso, al quale viene aggiunto l’olio e l’acqua. Successivamente si aggiunge la farina, il lievito per dolci e si mescola bene il tutto. Gli albumi montati vengono poi uniti all’impasto con delicatezza, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola. L’impasto viene versato in una teglia quadrata foderata con carta forno e livellato con una spatola.

Passando alla crema al formaggio, si mescola il formaggio spalmabile con lo zucchero fino ad ottenere una crema omogenea. Si aggiungono le uova una alla volta, mescolando bene dopo ognuna, e infine si unisce il cacao amaro. La crema viene messa in una sac à poche per decorare la torta, creando delle strisce diagonali incrociate sulla superficie come se fosse una trapunta.

La torta viene infornata a 160°C per 25 minuti, finché risulta cotta e dorata. Una volta sfornata, si lascia intiepidire prima di tagliarla a quadrotti e servirla.

Questo dolce è perfetto per una merenda golosa o per concludere un pasto con un tocco di dolcezza. La consistenza soffice dell’impasto si sposa alla perfezione con la cremosità della crema al formaggio, creando un contrasto di sapori che conquisterà tutti i palati. La decorazione a strisce incrociate conferisce alla torta un aspetto elegante e raffinato, rendendola perfetta anche per occasioni speciali.

La preparazione di questa torta richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi. Seguendo passo dopo passo le istruzioni e mescolando gli ingredienti con cura, si otterrà un dolce perfetto da gustare in compagnia di amici e familiari. L’aroma del cacao amaro si diffonderà per la casa durante la cottura, creando un’atmosfera accogliente e invitante.

La consistenza morbida della torta si scioglierà in bocca, regalando un momento di puro piacere al palato. La crema al formaggio conferirà al dolce una nota fresca e cremosa, bilanciando alla perfezione la dolcezza dell’impasto. Tagliare la torta a quadrotti e servirla su un elegante piatto da dessert renderà ancora più speciale questo momento di condivisione e convivialità.

In conclusione, questa torta al cacao e crema al formaggio è un’esplosione di gusto e piacere per il palato, perfetta per chi ama i dolci morbidi e cremosi. La preparazione è semplice e alla portata di tutti, basta seguire attentamente le istruzioni e dedicare un po’ di tempo e passione alla realizzazione di questo dolce. Ideale per ogni occasione, dalla colazione alla merenda, fino a diventare il protagonista di una cena speciale, questa torta conquisterà tutti con il suo sapore avvolgente e la sua consistenza irresistibile. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

