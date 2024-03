Fatto in casa per voi: torta soffice tartufina

La ricetta in questione prevede la preparazione di una deliziosa torta tartufina, un dolce originale e raffinato che sicuramente conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Per iniziare, bisogna mescolare la ricotta, la farina di cocco e lo zucchero in una ciotola, ottenendo così un composto omogeneo e cremoso. Successivamente, si formeranno dei tartufini con le mani, facendoli abbastanza grandi per ottenere circa 16 pezzi. Una volta pronti, i tartufini verranno messi in frigo per farli indurire e compattare.

Nel frattempo, si passerà alla preparazione della base della torta. In una ciotola, si sbatteranno le uova e si aggiungerà lo zucchero, mescolando il tutto con le fruste elettriche. Successivamente, si aggiungerà il cacao, la farina e il lievito, mescolando bene fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Questo impasto verrà poi versato in una teglia imburrata e infarinata, rivestita di carta forno e livellato bene.

Una volta completata la preparazione della base della torta, si prenderanno i tartufini ormai freddi e si inseriranno nell’impasto, posizionandoli lungo il bordo e uno al centro. La torta verrà quindi cotta in forno per 30-35 minuti a una temperatura di 170° C con forno ventilato o 180° C con forno statico. Una volta pronta, la torta verrà sfornata e tolta dalla teglia mentre è ancora tiepida, aiutandosi con un piatto e eliminando la carta forno dal fondo.

A questo punto, si procederà a ricoprire la torta tartufina con una deliziosa crema di nocciole, spalmandola su tutta la superficie. Infine, si decorerà la torta con un po’ di farina di cocco lungo i bordi e con i tartufini avanzati, rendendo il dolce non solo goloso ma anche esteticamente accattivante. Questa torta tartufina è perfetta da servire come dessert dopo un pasto o da gustare in qualsiasi momento della giornata, regalando un’esplosione di sapori e consistenze uniche. Con la sua combinazione di ingredienti e la sua presentazione originale, questa torta sicuramente diventerà il nuovo protagonista delle vostre tavole. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

