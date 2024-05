Fatto in casa per voi: Tortillas farcite

Per preparare le tortillas farcite, bisogna seguire alcuni passaggi fondamentali. Innanzitutto, si inizia mettendo in una ciotola la farina di mais e la farina 00, aggiungendo il sale e mescolando il tutto. Successivamente, si aggiunge l’acqua e si inizia ad impastare con le mani fino a ottenere un composto consistente. Una volta che l’impasto è ben lavorato, si copre con della pellicola e si lascia riposare mentre si prepara il ripieno.

Per il ripieno, si trita mezza cipolla e si fa rosolare in una padella con dell’olio extravergine d’oliva e un pizzico di peperoncino. Una volta che la cipolla è dorata, si aggiunge la carne e si lascia cuocere per circa 5 minuti. Successivamente, si aggiunge la salsa di pomodoro e si lascia cuocere per altri 5 minuti. A questo punto, si tagliano i peperoni a pezzetti e si aggiungono in padella, lasciandoli cuocere per qualche minuto. Infine, si uniscono i fagioli rossi e il mais, mescolando bene e lasciando insaporire il tutto.

Mentre il ripieno si insaporisce, si torna all’impasto delle tortillas, dividendo il panetto in 4 parti e formando delle palline. Si stende una pallina all’interno di un sacchetto di plastica alimentare, aiutandosi con un piatto per allargarla. Poi, si utilizza un mattarello per rendere l’impasto sottile e rotondo, girandolo diverse volte. Nel frattempo, si scalda la piastra e si cuoce la tortilla su entrambi i lati per circa un minuto.

Una volta pronte, si coprono le tortillas con un canovaccio per mantenerle umide. A questo punto, si può procedere con la farcitura, mettendo abbondante ripieno su un lato della tortilla e richiudendola delicatamente. In questo modo, le tortillas farcite sono pronte per essere gustate.

In conclusione, preparare le tortillas farcite richiede un po’ di pazienza e abilità, ma il risultato finale è sicuramente appagante. Con una buona dose di ingredienti freschi e genuini, è possibile creare un piatto gustoso e colorato, perfetto da condividere con amici e familiari. Non resta che mettersi ai fornelli e sperimentare questa ricetta messicana tradizionale, che sicuramente conquisterà il palato di tutti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

