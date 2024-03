Fatto in casa per voi: verdure gratinate

Nella preparazione di questo piatto, si inizia tagliando la zucchina a metà e successivamente facendo delle fettine spesse circa un centimetro. Le fette vengono poi disposte in una teglia rivestita con carta forno. I pomodori vengono tagliati a metà e sistemati nella stessa teglia insieme alle zucchine. Successivamente si procede sbucciando la cipolla e tagliandola a fette orizzontali, per poi posizionarla nella teglia insieme agli altri ortaggi. I peperoni vengono tagliati a metà, privati dei semi e aggiunti alla preparazione. Anche la melanzana viene pulita, tagliata a fette spesse un centimetro e disposta nella teglia insieme alle altre verdure.

Dopo aver preparato tutte le verdure, si procede incidendo le zucchine e le melanzane con la punta di un coltello per creare delle strisce diagonali. Infine, si salano tutte le verdure per esaltarne il sapore. A questo punto si prepara il mix per gratinati, unendo il pangrattato a del prezzemolo tagliato finemente e uno spicchio d’aglio a pezzetti, e tritando il tutto con un mixer. Questo composto viene poi spolverato generosamente sopra le verdure disposte nella teglia.

Per completare la preparazione, si aggiungono dei pomodorini tagliati a pezzetti sopra le zucchine, la cipolla e la melanzana. Infine, si conclude con un filo d’olio extravergine d’oliva e si inforna il tutto in forno già caldo a 190 °C per circa venti minuti, fino a quando le verdure non saranno cotte e gratinate.

Una volta pronte, le verdure possono essere impiattate e gustate calde, per apprezzarne al meglio il sapore e la consistenza. Questo piatto semplice e salutare è perfetto da servire come contorno o come piatto unico leggero e gustoso. La varietà di ortaggi utilizzati conferisce al piatto un mix di sapori e consistenze che lo rendono irresistibile anche per i palati più esigenti.

In conclusione, la preparazione di queste verdure al forno è un modo creativo e sano per gustare al meglio le proprietà e il sapore degli ortaggi di stagione. La semplicità della ricetta e la bontà del risultato finale la rendono adatta a ogni occasione, dalla cena in famiglia al pranzo con gli amici. Provare questa ricetta è un modo per portare in tavola un piatto colorato, gustoso e nutriente, che conquisterà tutti con la sua bontà e la sua genuinità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

