Giusina in Cucina: arancine al forno

Giusina è una famosa chef palermitana che ha trasferito la sua passione per la cucina a Milano, dove ha conquistato il pubblico televisivo con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Grazie alle sue ricette gustose e facili, ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori, offrendo loro idee creative per preparare piatti deliziosi. In questa occasione, Giusina ci guida nella preparazione di una variante di un classico piatto siciliano: le arancine al forno.

Le arancine al forno rappresentano una gustosa alternativa ai classici arancini fritti, perfetti per un pranzo o una cena estiva quando si desidera evitare l’uso eccessivo della frittura. La ricetta è semplice e veloce da realizzare, garantendo comunque un risultato finale davvero appetitoso. Con un tempo di preparazione di 20 minuti e un tempo totale di 40 minuti, questo piatto si inserisce perfettamente nella categoria dei secondi piatti, rispettando la tradizione culinaria siciliana.

Per preparare le arancine al forno, Giusina ci consiglia di iniziare creando una sorta di risotto: tostando il riso in una padella calda e aggiungendo gradualmente il brodo vegetale fino a cottura completata. Successivamente, si aggiunge il concentrato di pomodoro e i pomodori secchi a pezzetti, spegnendo il fuoco e unendo basilico fresco e provola a pezzetti. Una volta pronto il risotto, va versato su una teglia e lasciato raffreddare completamente.

Una volta che il risotto è freddo, si può procedere con la creazione delle arancine: prelevando un pugno di risotto, si inserisce al centro un dadino di provola e si passa il tutto nelle uova sbattute e nel pangrattato. Le arancine vanno poi disposte su una teglia, irrorate con un filo d’olio e infornate a 180°C per circa 20 minuti, girandole se necessario durante la cottura. Giusina consiglia di servire le arancine al forno calde, per apprezzarne al meglio la cremosità e il sapore.

Gli ingredienti necessari per preparare le arancine al forno sono: 300g di riso arborio, brodo vegetale, 50g di pomodori secchi, una noce di concentrato di pomodoro, 150g di provola dolce delle Madonie, basilico, olio extravergine di oliva, 2 uova e pangrattato per la panatura. Questi ingredienti semplici ma genuini conferiscono alle arancine al forno un sapore autentico e ricco, che saprà conquistare anche i palati più esigenti.

In conclusione, grazie alla guida esperta di Giusina e alla sua passione per la cucina siciliana, preparare le arancine al forno diventa un’esperienza divertente e appagante. Con pochi passaggi e ingredienti di qualità, è possibile portare in tavola un piatto tradizionale rivisitato in chiave moderna, che saprà conquistare tutti i commensali. Seguendo attentamente le istruzioni e dedicando cura e attenzione alla preparazione, sarà possibile gustare delle arancine al forno dal sapore autentico e irresistibile. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria