Giusina in Cucina: Cartocci alla ricotta

Giusina è una palermitana che ha traslocato a Milano e ha trovato successo come conduttrice televisiva con il suo programma culinario “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo show offre ricette gustose e semplici per tutti i telespettatori. In questa occasione, Giusina condivide la sua conoscenza della tradizione siciliana preparando i cartocci alla ricotta, un dolce tipico che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

I cartocci alla ricotta sono dolci fritti farciti con ricotta, dal sapore irresistibile. Nonostante la loro forma non sia particolarmente accattivante, il loro gusto delizioso li rende una prelibatezza da non perdere. Questi dolci sono facilmente realizzabili in casa e Giusina condivide con il pubblico la sua ricetta passo dopo passo.

Per preparare i cartocci alla ricotta, occorre impastare tutti gli ingredienti in una planetaria e lasciar lievitare l’impasto per almeno due ore. Successivamente, si devono formare i cartocci nelle canule precedentemente imburrate e lasciarli lievitare fino al raddoppio. Una volta pronti, si procede con la frittura in olio di semi ben caldo e si riempiono con la ricotta utilizzando una sac à poche. Infine, i cartocci vengono passati nello zucchero semolato per completare la preparazione.

Gli ingredienti necessari per i cartocci alla ricotta includono farina, latte tiepido, strutto, zucchero, sale, lievito di birra, uovo, olio di semi, zucchero semolato e burro. Per la crema di ricotta, servono ricotta di pecora, zucchero semolato e gocce di cioccolato a piacere. Questi ingredienti combinati insieme creano un dolce che rappresenta appieno la tradizione culinaria siciliana.

La preparazione dei cartocci alla ricotta richiede poco tempo, con una cottura di soli 10 minuti e una preparazione di 15 minuti, per un totale di 25 minuti. Questi dolci sono classificati nella categoria dei dolci e appartengono alla cucina siciliana. La ricetta ha una resa di 4 porzioni ed è realizzata tramite il metodo di cottura per frittura.

Giusina condivide con il pubblico la sua passione per la cucina siciliana e dimostra come sia possibile portare i sapori tradizionali della sua terra natia anche al di fuori dei confini siciliani. I cartocci alla ricotta sono un esempio perfetto di come un dolce semplice e genuino possa conquistare il palato di chiunque li assaggi. Grazie alla guida di Giusina, i telespettatori possono imparare a preparare questo delizioso dolce direttamente a casa propria, godendo di un’esperienza culinaria autentica e appagante.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

