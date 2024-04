Giusina in Cucina: Cassatelle di Castellammare del golfo

Le cassatelle sono un dolce tipico siciliano, preparato con un ripieno di ricotta, cioccolato e cannella, avvolto in un sottile strato di pasta fritta. Per realizzare questo delizioso dessert, bisogna prima preparare il ripieno. Si inizia mettendo a scolare la ricotta e mescolandola con lo zucchero semolato. Una volta che il composto è ben amalgamato, è importante lasciarlo riposare in frigo per almeno un’ora, in modo che tutti i sapori si fondano perfettamente.

Successivamente, si passa la ricotta al setaccio e si aggiunge il cioccolato e un pizzico di cannella, per dare al ripieno un sapore ricco e avvolgente. Nel frattempo, si prepara l’impasto setacciando la farina e aggiungendo lo zucchero, mescolando bene e incorporando lo strutto. Una volta che lo strutto si è ben amalgamato con gli altri ingredienti, si aggiunge il tuorlo d’uovo, un pizzico di sale e il Marsala, per dare al composto un sapore unico e avvolgente.

Dopo aver impastato fino a ottenere una consistenza omogenea, si lascia riposare l’impasto per un’oretta, affinché si compatti e diventi elastico. Una volta trascorso il tempo di riposo, si stende l’impasto fino a renderlo sottile circa 3/4 millimetri e si ricavano le forme con un coppapasta, per creare i dischetti che conterranno il ripieno.

Al centro di ogni dischetto si posiziona una generosa quantità di crema di ricotta, e si spennellano i bordi con albume per far aderire bene la pasta. Si sigillano i bordi premendoli con i rebbi di una forchetta, in modo da creare un effetto decorativo e garantire una perfetta chiusura delle cassatelle.

Una volta pronte, le cassatelle vengono fritte in abbondante olio di semi, a una temperatura di circa 160°, fino a quando non risultano dorate e croccanti. Appena tolte dall’olio, vengono cosparse con dello zucchero a velo e servite tiepide, per poter gustare al meglio il contrasto tra la croccantezza della pasta fritta e la morbidezza e la dolcezza del ripieno di ricotta, cioccolato e cannella.

Le cassatelle sono un dolce irresistibile, perfetto da servire come dessert dopo un pranzo o una cena, o da gustare in qualsiasi momento della giornata per concedersi un momento di dolcezza e piacere. La loro preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti coloro che avranno il piacere di assaggiarle. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

