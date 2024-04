Giusina in Cucina: Colomba salata

Giusina è una palermitana trasferitasi a Milano, diventata famosa in TV con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Questo show propone ricette gustose e facili per tutti i telespettatori. In questa occasione, Giusina condivide la sua ricetta speciale per una colomba salata, un piatto fuori dall’ordinario che si ispira al Casatiello in chiave sicula. Si tratta di un’opzione interessante per la tavola di Pasqua, ma può essere adattata e farcita in base ai gusti personali. La colomba salata è descritta come una ricetta semplice ma molto gustosa, in grado di soddisfare tutti i commensali.

La preparazione della colomba salata richiede pochi passaggi. Innanzitutto, si mescola la farina con il caciocavallo, l’olio, il lievito e un pizzico di sale. In una ciotola a parte, si montano due uova con il latte e la ricotta. Successivamente, si uniscono i due composti, aggiungendo formaggi, salumi e uova sode. Infine, il composto viene versato in uno stampo a colomba precedentemente spennellato con albume e decorato con pistacchi, sesamo e mandorle. La colomba salata viene infornata a 160 gradi per circa un’ora, fino a quando risulta ben dorata e fragrante.

Gli ingredienti necessari per la preparazione della colomba salata includono farina 00, uova (di cui due sode), prosciutto a dadini, mortadella a dadini, salame a dadini, provola, tuma, caciocavallo grattugiato, latte intero, ricotta vaccina, olio extravergine di oliva, lievito istantaneo e sale. Per guarnire la colomba, si utilizzano sesamo, mandorle non pelate e granella di pistacchi. Questa combinazione di ingredienti crea un piatto unico e ricco di sapori, perfetto per un pranzo o una cena speciale in famiglia o con gli amici.

La colomba salata proposta da Giusina è un’interpretazione creativa di un classico culinario, che unisce tradizione e innovazione. Questo piatto rappresenta un’alternativa interessante alla colomba dolce tradizionale, offrendo un’esperienza gastronomica diversa e appagante. La sua semplicità di preparazione la rende adatta anche ai cuochi meno esperti, che possono sperimentare con ingredienti e varianti personalizzate.

In conclusione, la colomba salata di Giusina è un piatto versatile e gustoso, ideale per celebrare le festività pasquali in modo originale. Con ingredienti comuni e una preparazione semplice, questa ricetta offre un’opportunità per stupire i propri ospiti con un piatto unico e saporito. Grazie alla creatività e alla passione di Giusina, è possibile portare in tavola un’opzione culinaria fuori dall’ordinario, che conquisterà il palato di chiunque la assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria