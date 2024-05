Giusina in Cucina: frittelle di cavolfiore dolci

Giusina è una palermitana che si è trasferita a Milano, diventando famosa in televisione con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo show propone ricette gustose e facili per tutti i telespettatori. In questa occasione, Giusina condivide la ricetta delle frittelle di cavolfiore dolci, un dolce siciliano che potrebbe sorprendere chi non è abituato alla cucina dell’isola.

Le frittelle di cavolfiore dolci sono un piatto tipico siciliano che potrebbe non essere conosciuto al di fuori della regione. Si tratta di una ricetta che unisce ingredienti in modo sorprendente e che merita sicuramente di essere provata. La preparazione delle frittelle richiede pochi passaggi e ingredienti semplici, ma il risultato finale è un dolce che sorprende fin dal primo morso.

Per preparare le frittelle di cavolfiore dolci, occorre schiacciare i cavolfiori sbollentati fino ad ottenere una sorta di purea. Successivamente, si aggiungono la farina, l’uovo, lo zucchero, il lievito e l’estratto di vaniglia al composto. Una volta pronto, si ricavano delle piccole quantità di impasto con l’aiuto di due cucchiai e si tuffano direttamente in olio bollente. Le frittelle vengono poi scolate e passate nello zucchero semolato prima di essere servite con del miele.

Gli ingredienti necessari per preparare le frittelle di cavolfiore dolci sono: 500g di cavolfiore, 150g di farina 00, 1 uovo, 1 cucchiaio di zucchero, ½ bustina di lievito per dolci, ½ cucchiaino di essenza di vaniglia, olio di semi, zucchero semolato per guarnire e miele. Questi ingredienti semplici si combinano per creare un dolce che si distingue per il suo sapore unico e sorprendente.

La preparazione delle frittelle di cavolfiore dolci richiede circa 30 minuti, mentre il tempo totale di cottura è di circa 45 minuti. Si tratta di un dolce che si presta bene alla frittura e che rappresenta un’ottima opzione per chi è alla ricerca di un dessert diverso e originale da presentare ai propri ospiti.

In conclusione, le frittelle di cavolfiore dolci proposte da Giusina sono un dolce siciliano che merita di essere provato. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, è possibile creare un dessert sorprendente e gustoso che potrà conquistare anche i palati più esigenti. Grazie alla ricetta condivisa da Giusina, chiunque potrà sperimentare la tradizione culinaria siciliana direttamente a casa propria.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

