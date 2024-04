Giusina in Cucina: Pasta con crema di broccoli e salsiccia

Giusina, una palermitana trapiantata a Milano, è diventata un volto noto in televisione grazie al suo programma culinario “Giusina in cucina” trasmesso su Food Network. Il suo show è amato dai telespettatori per le ricette gustose e facili da replicare. Questa volta, Giusina ci guida nella preparazione di un altro primo piatto tipico della Sicilia: la pasta con crema di broccoli e salsiccia.

La pasta con crema di broccoli e salsiccia è una variante gustosa e creativa delle classiche paste italiane. La crema di broccoli conferisce al piatto un delicato sapore amaro, mentre la salsiccia aggiunge un tocco di sapidità. La combinazione di questi ingredienti rende questo piatto un’esplosione di sapori tipicamente siciliani.

Per preparare la pasta con crema di broccoli e salsiccia, iniziamo rosolando la salsiccia sbriciolata in una padella finché non diventa dorata. Nel frattempo, lessiamo i broccoli in abbondante acqua salata e li frulliamo insieme alla robiola per ottenere una crema vellutata. Una volta cotta la pasta nell’acqua dei broccoli, la saltiamo in padella con la salsiccia rosolata, la crema di broccoli e un mestolo di acqua di cottura. Infine, serviamo il piatto con caciocavallo grattugiato.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: 500g di salsiccia, 300g di fusilloni, 500g di broccoletti, 150g di robiola, caciocavallo grattugiato, sale, olio extravergine d’oliva. Questa combinazione di ingredienti freschi e di qualità garantisce un risultato finale sorprendente per il palato.

La preparazione di questo piatto richiede circa 20 minuti di cottura e 15 minuti di preparazione, per un totale di 35 minuti. La cucina siciliana si distingue per l’uso sapiente di ingredienti locali e genuini, che esaltano i sapori della tradizione culinaria dell’isola.

La pasta con crema di broccoli e salsiccia è un primo piatto che si presta a essere servito in molte occasioni diverse, dalle cene in famiglia ai pranzi con gli amici. La sua semplicità di preparazione e la bontà dei sapori la rendono una scelta ideale per chi desidera portare in tavola un piatto gustoso e sostanzioso.

Giusina, con la sua esperienza culinaria e la passione per la cucina siciliana, ci dimostra che anche i piatti più semplici possono trasformarsi in vere e proprie opere d’arte gastronomiche. Grazie alla sua guida, anche i meno esperti in cucina possono cimentarsi nella preparazione di piatti tradizionali e genuini come la pasta con crema di broccoli e salsiccia.

In conclusione, la ricetta della pasta con crema di broccoli e salsiccia di Giusina è un’ottima scelta per chi ama la cucina siciliana e desidera deliziare il palato con sapori autentici e genuini. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, è possibile creare un piatto ricco di gusto e tradizione che conquisterà tutti i commensali. Grazie a Giusina e al suo talento culinario, ogni pasto si trasforma in un’esperienza indimenticabile.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria