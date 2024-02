Giusina in Cucina: polpette al sugo in agrodolce

Giusina è una palermitana trapiantata a Milano, diventata famosa in televisione grazie al suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo show propone ricette gustose e semplici, adatte a tutti i telespettatori. In questa occasione, Giusina condivide con il pubblico una deliziosa ricetta della cucina siciliana: le polpette al sugo in agrodolce.

Le polpette al sugo in agrodolce sono un piatto delizioso, facile da preparare e molto aromatico. Queste polpette sono realizzate con carne di manzo macinata, un panino inzuppato nel latte che le rende morbide, e cotte in una salsa di pomodoro leggermente agrodolce che le rende irresistibili. Rispetto alle classiche polpette, questa versione in agrodolce aggiunge un tocco di sapore in più, perfetto per accompagnare un bel pezzo di pane e fare la famosa “scarpetta”.

La preparazione delle polpette al sugo in agrodolce è piuttosto semplice. Innanzitutto, si prepara il composto per le polpette mescolando la carne di vitello e di maiale, la mollica di pane ammollata nel latte, il prezzemolo tritato, il pecorino grattugiato, l’uovo, sale, pepe e pangrattato. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si formano delle polpettine che verranno poi cotte in padella con un filo d’olio fino a doratura.

Una volta pronte, le polpette vengono messe nella salsa di pomodoro e lasciate cuocere insieme per circa mezz’ora, coperte. A questo punto, si aggiunge l’aceto e lo zucchero e si lascia evaporare il tutto a fiamma vivace per qualche minuto. Questo passaggio aggiunge il caratteristico sapore agrodolce alle polpette, che le rende ancora più gustose e appetitose.

Gli ingredienti necessari per preparare le polpette al sugo in agrodolce sono la polpa di vitello e di maiale, il prezzemolo, il pecorino grattugiato, il pancarrè, il latte, l’uovo, sale, pepe, pangrattato, salsa di pomodoro, zucchero e aceto bianco. Questi ingredienti sono facilmente reperibili e permettono di realizzare un piatto tradizionale della cucina siciliana, dal sapore unico e irresistibile.

In conclusione, le polpette al sugo in agrodolce proposte da Giusina sono un piatto che unisce tradizione e innovazione, semplicità e gusto. Ideali per chiunque voglia deliziare il palato con una ricetta autentica e genuina, queste polpette sono perfette per un pranzo o una cena speciale, da gustare in compagnia di amici e familiari. Grazie alla guida esperta di Giusina, preparare questo piatto sarà un’esperienza divertente e appagante, che porterà in tavola un piatto ricco di sapori e profumi della Sicilia.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

