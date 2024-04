Giusina in Cucina: Polpettone alla siciliana

Il polpettone è un piatto gustoso e sostanzioso che si prepara con una miscela di carne di vitello e maiale tritata. Per iniziare la preparazione, è necessario mettere la carne tritata in una ciotola e aggiungere un pizzico di sale e pepe, prezzemolo tritato, un uovo, caciocavallo grattugiato e mollica di pane ammorbidita nel latte. Mescolare bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Una volta ottenuta la consistenza desiderata, stendere il composto su carta forno e procedere con la farcitura. Aggiungere fette di prosciutto cotto, uova sode e fettine di formaggio tuma. Chiudere il polpettone a formare un rotolo, sigillandolo bene nella carta forno. Mettere il polpettone in freezer per circa 5 minuti per farlo solidificare leggermente.

Dopo il riposo in freezer, spennellare il polpettone con uova sbattute, infarinarlo leggermente e rosolarlo in una padella antiaderente con un filo d’olio. Cuocere il polpettone per alcuni minuti, girandolo delicatamente per farlo dorare su tutti i lati.

Per preparare il sugo che accompagnerà il polpettone, in una casseruola far rosolare finemente la cipolla tagliata in olio. Aggiungere la passata di pomodoro, regolare di sale e pepe, aggiungere una punta di zucchero e del basilico fresco. Lasciare cuocere il sugo a fuoco lento per circa 40 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Una volta pronto il sugo, aggiungere il polpettone rosolato in padella e lasciarlo cuocere nel sugo per altri 40 minuti, in modo che possa assorbire tutti i sapori e diventare morbido e succulento. Il polpettone sarà pronto quando risulterà ben cotto e il sugo avrà raggiunto la giusta consistenza.

Il polpettone farcito con prosciutto cotto, uova e formaggio tuma è un piatto ricco e saporito, perfetto da servire come piatto principale in un pranzo o una cena speciale. La sua preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali.

In conclusione, il polpettone farcito è un piatto che unisce la morbidezza della carne tritata alla golosità del prosciutto cotto, delle uova sode e del formaggio tuma. La sua cottura lenta e il sugo ricco e saporito lo rendono un piatto irresistibile che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Provate a preparare questo delizioso polpettone farcito e stupite i vostri ospiti con un piatto tradizionale e gustoso che non deluderà le aspettative. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria