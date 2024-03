Giusina in Cucina: spaghetti zucchine Il Tarantino Canale Ricette

Giusina è una palermitana che ha trasferito la sua passione per la cucina a Milano, diventando un volto noto in televisione grazie al programma “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo show è amato dai telespettatori per le ricette gustose e facili che propone. In questa occasione, Giusina condivide la ricetta degli spaghetti ai gamberi rosa, zucchine e limone, un primo piatto veloce e saporito.

La ricetta degli spaghetti gamberi rosa, zucchine e limone è un piatto che unisce sapori di mare e verdure, perfetto per l’estate. Giusina ci guida passo dopo passo nella preparazione di questo primo piatto irresistibile. Innanzitutto, si fa rosolare uno spicchio di aglio in una padella con olio extravergine d’oliva e si mettono gli spaghetti a cuocere in acqua bollente salata. Successivamente, si aggiungono le zucchine tagliate a julienne e si lasciano cuocere coperte con un coperchio. Nel frattempo, vengono puliti i gamberi e si spreme il succo dei limoni.

Una volta che le zucchine sono cotte ma ancora croccanti, si aggiungono i gamberi e si sfumano con il vino bianco e il succo di limone. Gli spaghetti vengono scolati e mantecati in padella con il condimento, aggiungendo anche la scorza grattugiata di un limone. Infine, si impiatta il piatto e si decora con delle foglioline di menta fresca. Un’esplosione di sapori e profumi che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

Gli ingredienti necessari per preparare gli spaghetti gamberi rosa, zucchine e limone sono semplici e genuini: 300g di spaghetti, 400g di gamberi rosa di Ustica, 3 zucchine, 2 limoni, menta, aglio e un bicchiere di vino bianco. Questi ingredienti si combinano in modo armonioso per creare un piatto che soddisferà i palati più esigenti.

La ricetta degli spaghetti gamberi rosa, zucchine e limone è un’ottima scelta per un pranzo estivo leggero ma gustoso. La freschezza delle zucchine e del limone si sposa perfettamente con il sapore delicato dei gamberi, creando un equilibrio di sapori che delizierà chiunque lo assaggi. Grazie alle istruzioni dettagliate di Giusina, preparare questo piatto sarà semplice e veloce, permettendoti di deliziare amici e familiari con una proposta culinaria raffinata e originale.

In conclusione, gli spaghetti gamberi rosa, zucchine e limone sono un primo piatto che unisce tradizione e creatività, portando in tavola i profumi e i sapori tipici della cucina italiana con un tocco di innovazione. Grazie alla ricetta di Giusina, potrai sperimentare in cucina e deliziare il tuo palato con un piatto unico e irresistibile. Buon appetito!

