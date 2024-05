In cucina con Luca Pappagallo: Pasta aglio olio e ricotta

Inizialmente, per preparare questa gustosa ricetta, si consiglia di riscaldare abbondante olio in una padella capiente insieme agli spicchi di aglio e ai peperoncini tagliati a fettine. Una volta che l’olio inizia a sfrigolare, si consiglia di lasciarlo riscaldare per circa un minuto e poi spegnere il fuoco per evitare che l’aglio e il peperoncino brucino.

Mentre l’olio si insaporisce, è il momento di mettere a lessare la pasta in abbondante acqua salata. Nel frattempo, è possibile unire un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato alla ricotta e trasferire il composto nella padella con il condimento preparato in precedenza.

Una volta che la ricotta si è ammorbidita, è consigliabile aggiungere qualche mestolo di acqua di cottura della pasta per ottenere un composto cremoso. Eventualmente, è possibile regolare di sale secondo il proprio gusto.

Dopo aver scolato la pasta al dente, è necessario trasferirla nella padella con il condimento e accendere il fuoco. Si consiglia di lasciare la pasta cuocere per circa un minuto, aggiungendo eventualmente altra acqua di cottura per mantenere la cremosità del piatto.

Infine, si può servire il piatto a piacere aggiungendo ancora del parmigiano grattugiato sui singoli piatti. Questo passaggio finale conferirà una nota di sapore extra al piatto, rendendolo ancora più gustoso e invitante per chi lo assaggerà.

In conclusione, questa ricetta semplice e veloce è perfetta per chi desidera preparare un piatto gustoso e cremoso in poco tempo. Con pochi ingredienti e poche mosse, si può ottenere un piatto ricco di sapori e dal risultato garantito. Perfetto per un pranzo veloce o una cena informale, questo piatto di pasta con ricotta e peperoncino conquisterà il palato di tutti gli amanti della cucina italiana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

