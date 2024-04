In cucina con Luca Pappagallo: Pasta aglio olio e ricotta

Inizialmente, si consiglia di scaldare una generosa quantità di olio in una padella capiente insieme agli spicchi di aglio e ai peperoncini tagliati a fettine. Una volta che l’olio inizia a sfrigolare, è consigliabile lasciarlo sul fuoco per circa un minuto e successivamente spegnerlo, in modo da evitare che l’aglio e il peperoncino si brucino.

Mentre l’olio si insaporisce, è possibile mettere a lessare la pasta in abbondante acqua salata. Nel frattempo, è consigliabile aggiungere un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato alla ricotta e trasferirla nella padella con il condimento. A fuoco spento, è consigliabile aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta per ammorbidire la ricotta e ottenere un composto cremoso, regolando eventualmente di sale.

Una volta che la pasta è al dente, è possibile scolarla e trasferirla nella padella con il condimento. Accendendo il fuoco, è consigliabile lasciare terminare la cottura per circa un minuto, eventualmente aggiungendo altra acqua di cottura se necessario. Infine, è possibile servire il piatto con una spolverata di parmigiano grattugiato sui singoli piatti.

In conclusione, la ricetta prevede di preparare un delizioso piatto di pasta condita con ricotta e peperoncino, dal sapore ricco e cremoso. È importante seguire attentamente i passaggi indicati per garantire la riuscita del piatto, regolando eventualmente di sale e aggiungendo acqua di cottura della pasta per ottenere la consistenza desiderata. Il risultato finale sarà un piatto gustoso e appagante, perfetto da servire in qualsiasi occasione. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria