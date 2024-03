In cucina con Luca Pappagallo: pasta al pesto di sedano

Per preparare questo piatto di spaghetti al pesto di sedano e arancia, bisogna iniziare rimuovendo le fibre dal sedano con un pelapatate e tagliando le coste in pezzi non troppo grandi. Successivamente, mettere il sedano a bollire per un minuto in acqua salata, poi scolarlo e immergerlo in acqua e ghiaccio per fermare la cottura. Una volta asciugato, riunire tutti gli ingredienti per il pesto in un frullatore e ottenere un composto omogeneo, correggendo di sale e aggiungendo olio se necessario.

Mentre il pesto si prepara, lessare gli spaghetti nell’acqua dove si è sbollentato il sedano. Poco prima che la pasta sia cotta, trasferire il pesto in una padella e ammorbidirlo con un po’ di acqua di cottura. Scolare gli spaghetti e unirli al pesto in padella, facendoli insaporire e regolando la cremosità con l’acqua di cottura. Aggiungere le noci tritate grossolanamente, la scorza di arancia grattugiata e il pepe nero macinato, mescolare bene e togliere dal fuoco.

Per servire, aggiungere ancora un po’ di scorza di arancia grattugiata e, se piace, del pepe macinato sui singoli piatti. Questo piatto è fresco, aromatico e ricco di sapori, perfetto per una cena leggera ma gustosa. La combinazione di sedano, arancia e noci dona al pesto una nota particolare e raffinata, che si sposa alla perfezione con la pasta.

La preparazione di questo piatto richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente appagante. La freschezza del sedano si sposa bene con l’acidità dell’arancia e la croccantezza delle noci, creando un mix di sapori e consistenze che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

In conclusione, gli spaghetti al pesto di sedano e arancia sono un piatto originale e gustoso, perfetto per chi ama sperimentare in cucina e sorprendere i propri ospiti con sapori insoliti ma equilibrati. Provare questa ricetta sarà un’esperienza culinaria unica e indimenticabile, che vi farà apprezzare il sedano in un modo completamente nuovo. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

