In Cucina con Luca Pappagallo: pasta al ragù di pesce

Per preparare un delizioso piatto di pasta con rana pescatrice e pomodorini, iniziamo mettendo a scaldare dell’olio in una padella. Aggiungiamo un po’ di peperoncino piccante spezzettato, quindi aggiungiamo un trito di aglio e prezzemolo per dare sapore al condimento. Lasciamo soffriggere dolcemente per qualche istante, poi alziamo la fiamma e aggiungiamo i capperi. Mescoliamo bene e lasciamo soffriggere leggermente per amalgamare i sapori.

Una volta che i capperi hanno preso calore, aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà. Saltiamo il tutto a fiamma viva per alcuni minuti, poi aggiungiamo i filetti di rana pescatrice tagliati a pezzetti. Regoliamo di sale, aggiungiamo le olive e mescoliamo bene. Continuiamo a cuocere a fiamma vivace per far insaporire tutti gli ingredienti.

Nel frattempo, mettiamo a lessare la pasta in acqua bollente salata e manteniamo il condimento caldo con il fuoco al minimo. Scoliamo la pasta al dente e trasferiamola nella padella con il condimento. Aggiungiamo un po’ di acqua di cottura per legare il sugo alla pasta e facciamo insaporire per qualche istante.

Infine, serviamo il piatto di pasta con rana pescatrice e pomodorini, aggiungendo del prezzemolo tritato sopra ogni porzione. Questa ricetta semplice ma gustosa è perfetta da preparare per un pranzo o una cena speciale, da condividere con la famiglia o gli amici. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

