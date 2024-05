In cucina con Luca Pappagallo: Pasta alla cenere

Luca Pappagallo è un rinomato cuoco, con una vasta base di fan sia online che in televisione, dove conduce il programma “In cucina con Luca Pappagallo” su Food Network. Nonostante la sua lunga esperienza nel campo culinario, preferisce definirsi un cuciniere curioso piuttosto che uno chef. In questa occasione, Luca ci guida nella preparazione di un primo piatto particolarmente gustoso, la pasta alla cenere.

La pasta alla cenere è un piatto dal sapore intenso e ricco, perfetto da preparare quando si ha poco tempo ma tanta voglia di mangiare bene. Si tratta di una ricetta facile da realizzare, ideale magari per le giornate più fredde, data la sua rusticità e la sua consistenza calorica.

Per preparare la pasta alla cenere, iniziamo mettendo la panna in una padella e scaldandola senza farla bollire. Aggiungiamo il gorgonzola e facciamolo sciogliere a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. Tritiamo finemente le olive nere, che andranno poi mescolate al sugo di panna e gorgonzola per simulare la cenere.

A questo punto, lessiamo la pasta in acqua salata e aggiungiamo le olive tritate alla padella con gli altri ingredienti, lasciando il tutto sul fuoco basso. Scoliamo la pasta qualche minuto prima del tempo di cottura indicato sulla confezione e terminiamo la preparazione in padella con il condimento, eventualmente aggiungendo un po’ di acqua di cottura per mantenere il sugo cremoso e regolando di sale se necessario. Infine, amalgamiamo bene la pasta al condimento e serviamo.

Gli ingredienti necessari per la pasta alla cenere sono: penne rigate (400g), panna fresca (350g), gorgonzola (250g), olive nere denocciolate (150g) e sale q.b.

Luca Pappagallo condivide con noi non solo la sua ricetta, ma anche i tempi di preparazione e cottura. In soli 25 minuti possiamo portare in tavola questo delizioso primo piatto, adatto a qualsiasi occasione.

La pasta alla cenere si rivela dunque una scelta perfetta per chi desidera un piatto gustoso e sostanzioso, da preparare in poco tempo e con pochi ingredienti. Grazie alla guida di Luca Pappagallo, anche i meno esperti in cucina possono cimentarsi nella realizzazione di questa ricetta dal sapore intenso e avvolgente. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

